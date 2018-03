Milan, Paris, Londres, New York, les créateurs sont unanimes ; le printemps 2018 sera bucolique ! Les grands couturiers proposent des collections hautes en couleur empreintes de créativité.

L’inspiration de la fin des années 80 et du début des années 90 est flagrante avec des volumes exagérés, des coupes asymétriques et des matières glamour.

Les couleurs

Le blanc est indétrônable, mais il faut dire que les couleurs gagnent du terrain. Les teintes pastel rivalisent avec les couleurs plus franches. Le rose encore sur sa lancée et le rouge à son apogée font fureur en duo. Le jaune sort enfin de l’ombre et le vert fait une entrée remarquée. Pour ce qui est de la couleur Pantone de l’année, l’ultraviolet, elle est si difficile à porter que le mauve risque de reprendre le flambeau. En un mot, la tendance est à l’excentricité qui se traduit en général par une pièce, une matière, une couleur, un détail sur lequel on met l’accent. Plus vous personnalisez la tendance et l’adaptez à votre look, plus vous gagnez en style. Amusez-vous !

1. LES PASTELS

Photo AFP

Mauve, bleu ciel, vert d’eau, rose poudré, pêche, jaune pâle, toute la palette des pastels est à l’honneur. Les pastels se portent en bloc de la même couleur, mais dans différentes tonalités, ou sont dynamisés par des couleurs plus vibrantes

2. SPORTY CHIC

Photo AFP

La tendance athlétique s’impose depuis plusieurs années, mais elle prend un virage plus sophistiqué cette saison avec des matières plus luxueuses. On mixe les pièces sportives aux pièces plus couture pour un look moderne.

3. MANCHES BOUFFANTES

Un clin d’œil aux années 80 avec des manches volumineuses, bouffantes et froncées.

4. UTILITAIRE CHIC

Photo AFP

La veste saharienne utilitaire avec ses poches multiples devient élégante dans des teintes qui changent du traditionnel kaki.

5. COULEUR DE L’ANNÉE

Photo AFP

Couleur de l’année 2018 selon Pantone, l’ultraviolet est si difficile à adopter que seules les plus expérimentées oseront porter cette couleur.

6. SAC BANANE

Tendance émergente de l’automne qui fut tellement populaire que les inventaires sont vides. Tout le monde attend patiemment les nouvelles collections pour se procurer ce sac à la taille, dit « sac banane », aussi populaire sous le nom de « Fanny pack »

7. IMPRIMÉ « MÉMÉ »

Photo AFP

Comme chaque printemps, les fleurs ont la cote. Mais,cette saison, les motifs sont parfois vieillots pour ne pas dire kitsch.

8. TRANSPARENCE

Photo AFP

On laisse place à l’imagination avec des matières qui voilent et dévoilent le corps sous des tissus transparents, des dentelles et même du PVC matière phare de la saison.

9. JAUNE

Photo AFP

Plutôt timide l’an dernier, le jaune a enfin sa place au soleil. Toute la gamme de jaune est au rendez-vous, allant du jaune serin au jaune or. En total look pour les plus audacieuses et en accessoires pour celles qui apprivoisent la tendance.

10. VERRES COLORÉS

Photo AFP

Pour voir la vie en rose, jaune, bleu, ou de la couleur de votre choix, les verres sont teintés