Dans le rôle d’une Parisienne

De plus en plus sollicitée en France depuis le succès de Mommy, Anne Dorval a pris beaucoup de plaisir à jouer une Parisienne dans le film français Jalouse, qui prend l’affiche au Québec la semaine prochaine.

Cette comédie dramatique réalisée par les frères David et Stéphane Foenkinos (La délicatesse) met en vedette l’actrice française Karin Viard dans le rôle d’une femme qui, à l’approche de la cinquantaine, se transforme en jalouse compulsive. Anne Dorval joue dans le film la meilleure amie du personnage principal, une mère de famille parisienne.

« Ça m’a fait rire de jouer une Parisienne, lance Anne Dorval en entrevue au Journal, mardi.

Je ne suis pas Française et je n’ai pas cet accent-là dans la vie, alors c’était comme un rôle de composition pour moi. Mais ça fait partie du jeu de me prendre pour une Française le temps d’un tournage. C’est comme si je jouais une espionne russe avec un accent. Ça m’amuserait tout autant ! »

Jalouse est le second film qu’Anne Dorval a tourné en France, après le drame Réparer les vivants, qui est sorti il y a un an. L’actrice québécoise dit d’abord avoir été séduite par sa rencontre avec les réalisateurs David et Stéphane Foenkinos.

« Il y a eu une étincelle quand on s’est rencontrés, raconte-t-elle. Ils sont adorables. Ce n’est pas un rôle qui représentait un grand défi d’actrice. Mais quand je les ai rencontrés à Paris, j’ai été charmée. Ils sont intelligents, drôles et ils ne se prennent pas au sérieux. C’était très agréable comme tournage. Et le film est un feel good movie charmant. »

« Un cadeau immense »

Si Anne Dorval dit avoir été convaincue par l’approche des frères David et Stéphane Foenkinos, les deux réalisateurs, eux, étaient vendus à Anne Dorval avant même de la rencontrer.

« C’était un cadeau immense de pouvoir avoir Anne Dorval dans notre film, a souligné Stéphane Foenkinos en entrevue, mardi.

C’est une actrice qu’on admire. Le fait qu’elle accepte nous a procuré une joie immense. Ça l’amusait de jouer une Parisienne. Et son duo avec Karin (Viard) est formidable. Il suffit de les voir deux minutes ensemble à l’écran pour avoir l’impression qu’elles sont amies depuis des années. »

Anne Dorval enchaîne les tournages en ce début d’année. Elle est revenue récemment du Vietnam où elle est allée tourner dans 14 jours, 12 nuits, le prochain film du cinéaste québécois Jean-Philippe Duval (Dédé à travers les brumes). Elle jouera aussi dans le premier long métrage de l’actrice Monia Chokri, qui est présentement en tournage à Montréal. Et l’automne prochain, elle devrait retrouver le cinéaste Xavier Dolan pour le tournage de son prochain film.

« J’ai tellement de beaux projets. Je ne peux pas me plaindre ! », conclut l’actrice.

► La comédie Jalouse sort en salle le 30 mars. Ne manquez pas notre reportage sur le film dans le cahier Weekend de samedi.