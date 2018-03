Grandir dans la défaite: Claude Julien admet son désarroi face à la saison du CH

Après le blanchissage de 4 à 0, samedi, contre les Maple Leafs à Toronto, Julien cachait très mal sa frustration et sa déception. L’entraîneur en chef du Canadien avait une attitude différente à sa sortie d’une autre prestation gênante et d’un autre jeu blanc, cette fois de 2 à 0 contre les Panthers de la Floride, lundi, au Centre Bell. Julien ressemblait à un entraîneur résigné, sachant qu’il n’y avait pas de miracles possibles avec les joueurs sous sa gouverne.

« C’est plus lié à des choses que nous ne pouvons pas contrôler, a-t-il poursuivi. Tu perds Shea Weber pour la saison, le plus gros morceau de ta défense. Pour Carey, c’est la même chose. Il a été deux fois blessé, c’est difficile pour lui de retrouver son synchronisme. Maintenant c’est Pacioretty, Danault, etc. Ils sont tous des joueurs importants : deux attaquants des premiers trios, ton meilleur défenseur, ton meilleur gardien. Ç’a été difficile parce que nous demandons à des joueurs d’en faire plus qu’ils sont capables. C’est difficile parce que tu dois comprendre la situation, mais d’un autre côté, tu regardes la situation et tu te dis que ça leur donne une chance d’acquérir de l’expérience plus rapidement. Tu espères que ça va rapporter des dividendes à l’avenir. »