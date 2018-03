Radio-Canada délaisse le magazine estival

Après avoir torpillé son magazine estival à trois reprises au cours des quatre dernières années, Radio-Canada a décidé d’abandonner le genre. Pour 2018, du moins.

En effet, aucun successeur à Indice UV n’apparaît dans la grille printemps-été 2018 du diffuseur. Le Journal avait appris la mort du rendez-vous quotidien de Mario Tessier et d’Anne-Marie Withenshaw le mois dernier. Ses prédécesseurs, Cap sur l’été et Par ici l’été, avaient mordu la poussière après deux saisons chacun.

Radio-Canada comblera cette case horaire vide avec deux séries étrangères récemment acquises. Le diffuseur précisera les titres sous peu.

Priorité : numérique

Deux facteurs expliquent la disparition du créneau réservé au magazine estival. En entrevue téléphonique, la directrice générale de Radio-Canada Télévision, Dominique Chaloult, parle de « légères coupes budgétaires », mais surtout de réaménagement des fonds. Elle affirme vouloir prioriser le numérique, la fiction et l’offre à heure de grande écoute. « On fait plus de dramatiques qu’on n’a jamais fait à Radio-Canada, souligne Mme Chaloult. Sur ICI Tou.tv, c’est ce qui fonctionne le mieux. »

Nouvelles séries

La saison printemps-été de Radio-Canada sera effectivement riche en nouveautés sur l’Extra, la section payante d’ICI Tou.tv Extra, sa plateforme de vidéos sur demande.

La deuxième saison de Trop. y atterrit cette semaine, la suite de Cheval-serpent y sera offerte dès juillet, et Demain des hommes, une nouvelle fiction campée dans l’univers du hockey junior, écrite par Guillaume Vigneault et réalisée par Yves-Christian Fournier, y sera déposée en avril.

Toujours sur l’Extra, Véro.tv proposera Papa épique, une série inédite avec Jean-Philippe Perras (L’heure bleue) qui racontera les mésaventures d’un père de trois enfants qui perd son emploi.

Enfin, le public n’aura pas à payer pour visionner la suite de L’âge adulte, qui sera bientôt mise en ligne dans la section gratuite de Tou.tv.