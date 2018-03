Comment contrôler ses données personnelles sur Facebook?

Il y en a long à dire sur le récent scandale qui a éclaboussé Facebook et Cambridge Analytica à la fin de la semaine dernière. Réaliser que les données de 50 millions d’utilisateurs ont été utilisées à des fins politiques devrait nous inciter à nous poser la question : qui sait quoi de nous sur le web.

Le scandale en soi est complexe et traite d’enjeux de vie privée divers. Si certaines brèches, comme le fait de permettre de partager les profils de vos amis à une application tierce, sans LEUR consentement, ont été colmatées par Facebook, voici quelques trucs utiles pour sécuriser vos données.

1. Gérer ses paramètres

L’onglet vie privée des paramètres de Facebook permet de choisir qui peut voir ce que vous partagez. Prenez le temps de vérifier quelles informations vous partagez avec vos « amis » et avec le grand public. Pensez aussi à ne pas partager votre liste d’amis, par respect pour ceux-ci, qui ne désirent peut-être pas être trouvés.

2. Lire avant d’accepter

Se connecter à un site tiers via Facebook Connect est pratique. Prenez toutefois le temps de lire quelles informations le site web en question collecte au moment où vous acceptez. Survolez aussi le détail de chaque élément partagé. Vous pourriez être surpris de savoir tout ce qu’implique de partager votre « profil public ».

En plus de valider ce qui est partagé, évaluez avec qui vous le partagez. Il est logique de penser qu’une organisation d’envergure fera attention à vos informations. Je ne pourrais par contre pas vous le garantir pour chaque développeur de questionnaires du genre « Découvrez quelle marque de bière vous êtes ». Retournez aussi régulièrement dans l’onglet « Applications » de vos paramètres pour retirer l’accès à vos données aux applications que vous n’utilisez plus.

3. Ne pas aimer aveuglément

L’intelligence artificielle permet de faire de nombreuses déductions. Ainsi, en fonction des publications et des pages que vous « aimez », il est rapidement possible de déduire votre âge, votre genre, votre orientation sexuelle, vos choix politiques, votre scolarité, etc. Simplement en comparant vos réponses à celles des autres répondants. Pensez-y donc à deux fois avant d’aimer par réflexe les moindres caricature, produit ou blague publiés par vos amis.

4. Éviter les questionnaires

Les questionnaires sont l’un des meilleurs moyens de collecter vos informations. Non seulement vous poussent-ils à baisser vos gardes et à répondre à certaines questions d’apparence inoffensives, mais ils vous demandent souvent de vous y connecter et de partager au passage les informations de votre profil.

5. Supprimer son profil au besoin

Facebook permet à ceux voulant disparaître de désactiver ou de supprimer leur profil. Attention, la première option vous fait disparaître, mais permet à Facebook de garder vos anciennes informations, dans le cas où vous voudriez y revenir. Pour disparaître, il faut donc vous assurer de supprimer votre profil.

Il ne s’agit toutefois pas d’une solution miracle, car toute personne ou entreprise ayant au préalable pu accéder à vos données auront probablement eu le temps de s’en faire une copie.