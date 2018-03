Jack White est fou comme de la m... !

Sans nécessairement se mettre au goût du jour ou tenter de rejoindre un plus jeune auditoire (on y reviendra), White surprend en bardant ces compositions de plusieurs couches d’orgues et synthétiseurs. Mine de rien, c’est une direction inattendue pour le fameux « guitar hero ».

Si, par exemple, Why Walk A Dog pourrait précéder une production fiévreuse de Timber Timbre sur une liste d’écoute, Corporation, l’extrait suivant, pourrait se retrouver sur un album du Jon Spencer Blues Explosion. Over and Over and Over, elle, plaira aux nostalgiques de Zappa.