Justin: la fin de la lune de miel

Selon un sondage Angus Reid, si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui, non seulement les conservateurs d’Andrew Scheer seraient portés au pouvoir (cela, même si leur chef a autant de charisme qu’une spatule), mais ils formeraient un gouvernement majoritaire.

Depuis le temps que je le répète, maintenant, c’est vrai...

C’est la fin de la lune de miel avec Justin !

Enfin !

J’ai presque le goût de me déguiser en cosaque et de danser le kazatchok tellement je suis content.

« C’est l’hiver qui frappe à notre porte, hé ! / Mes amis, allumons un bon feu ! »

AU-DELÀ DU LOOK

C’est bien beau, sortir avec un pétard, mais un moment donné, la beauté ne suffit plus.

Il faut aussi que ton pétard ait un minimum de conversation, sinon, tu trouves tes soirées plates.

C’est ce qui est en train d’arriver avec Justin.

Son charme ne suffit plus à nous enivrer.

C’est rendu qu’on refuse des invitations officielles tellement on a peur d’avoir honte !

Tu imagines ? Tu es invité à un gala « smoking-nœud papillon » et le PM arrive déguisé en centurion romain !

Tout le monde est sur son 36 et lui porte une toge et des sandales !

Je comprends que le gars aime l’Halloween, mais il y a une limite. Ce n’est pas parce que tu as acheté le stock du costumier de Radio-Canada que tu dois te déguiser en crêperie bretonne ou en bachi-bouzouk chaque fois que tu sors de chez toi.

DÉLUGE D’ÉMOTIONS

Non, mais sérieusement, je pense qu’on assiste à un sain retour du balancier.

On avait ras le bol de la froideur de Stephen Harper.

Chaque fois qu’il apparaissait à la télé, je montais le chauffage et je me mettais une petite laine. On voulait de la chaleur, de l’émotion.

Mais comme ça arrive souvent, on est passé d’un extrême à l’autre.

De Darth Vader au Petit Lutin.

D’un père hyper rigide qui donne la main à son fils de six ans après l’avoir conduit à l’école à un homme de 46 ans qui n’arrête pas de brailler...

Vous en voulez, de l’émotion ? Vous allez en avoir !

Ça va couler partout, vous allez tremper dedans, ça va coller à vos souliers, à vos vêtements, une rivière de larmes, de morve et de salive, vous allez avoir tellement d’émotion que ça va vous sortir par les oreilles, la main sur le cœur, le Kleenex roulé dans vos manches, Kumbaya, on s’excuse, on vous aime, un câlin, un bisou, un clin d’œil, un signe de cœur avec les doigts.

Je pense que dans l’émotion, on a donné !

On s’ennuie du bonhomme Fisher-Price qui dirigeait le gouvernement, avant.

Il n’était pas jasant, jasant, mais au moins, il ne pleurnichait pas en regardant des pubs de Canadian Tire...

MONSIEUR PEE-WEE

Même Trump dit : « Il est bien beau, Justin, c’est un bon p’tit gars, mais disons qu’il n’a pas inventé l’eau chaude... »

C’est comme si les Canadiens regardaient leur PM et se disaient : « Godzilla veut détruire l’ALENA et on envoie Bambi pour l’en empêcher. Pas sûr... »

Suite aux prochaines élections, le 21 octobre 2019.