«Juste pour rire restera à Montréal»

La nouvelle a été confirmée mercredi. En plus de la compagnie américaine ICM Partners, l’humoriste canadien-anglais, Howie Mandel fait partie des nouveaux propriétaires de Juste pour rire. En entrevue avec Le Journal, le comique se veut rassurant. La compagnie restera à Montréal et le volet francophone du festival sera aussi important qu’avant, avance-t-il.

Rarement avait-on vu un artiste anglophone défendre autant le français. Au bout du fil directement de Los Angeles, Howie Mandel a affirmé au Journal que conserver l’aspect francophone de Juste pour rire était sa priorité, avec sa nouvelle implication dans la compagnie.

« Avant que ce soit Just For Laughs, il y avait Juste pour rire, dit-il. Le fait que ce soit un festival francophone, qui se déroule dans une province et une ville francophone, avec tout ce talent francophone, est très important. C’est ce qui rend l’événement culturellement merveilleux et c’est ce qui le distingue de n’importe quel autre festival sur la planète. »

En amour avec Montréal

Invité très régulièrement à Just For Laughs, Howie Mandel entretient une histoire d’amour avec Montréal depuis le début de sa carrière. « C’est le premier endroit où j’ai rempli une salle à pleine capacité, dit-il. Même si je venais de l’Ontario, je n’arrivais pas à remplir un théâtre là-bas. Et j’ai réussi à le faire pour la première fois au St-Denis. Montréal a toujours occupé une place très importante dans mon cœur. »

Pour cette raison, Mandel assure que le siège social de la compagnie ne quittera pas la métropole québécoise pour s’en aller à Toronto, par exemple.

« Montréal est probablement ma ville préférée au Canada. Pour la culture, l’architecture, la nourriture. L’aspect francophone du festival le rend encore plus international. On a vu d’autres villes qui ont essayé de tenir des festivals d’humour uniquement anglophones, comme Aspen et Chicago. Et ça n’a pas fonctionné. Il y a une raison pourquoi le festival marche à Montréal depuis 36 ans. »

Programmation inchangée

Howie Mandel se fait aussi rassurant à propos de la programmation du festival pour cet été. Selon lui, les festivaliers ne verront aucune différence avec l’événement de l’an dernier. « Ce sera exactement la même chose, autant en anglais qu’en français. Ce que nous avons acheté, c’est ce qu’il y avait en place. Nous ne changeons pas le comité exécutif. Les gens qui étaient là resteront. »

Oui, l’humoriste a entendu parler du scandale sur Gilbert Rozon. « Mais je n’en connais pas les détails. » Et il est aussi au courant de la tenue du Grand Montréal Comédie Fest, qui se déroulera tout juste avant Juste pour rire, au début juillet.

« Je connais ces gens et ils sont très talentueux. Je ne leur souhaite rien d’autre que du succès. Et ma porte est grande ouverte s’ils veulent faire partie de notre événement. »

► La 36e édition du Festival Juste pour rire se tiendra à Montréal du 14 au 28 juillet 2018.

5 choses à savoir sur Howie Mandel

Photo Courtoisie Just for Laughs

Qui est Howie Mandel ? Le Journal vous présente cinq choses à savoir sur le nouveau copropriétaire de Juste pour rire.

1. D’origine canadienne

Howie Mandel est né le 29 novembre 1955 à Willowdale, un quartier de Toronto. Âgé de 62 ans, il fait carrière en humour depuis une quarantaine d’années. Dès 1978, il travaillait déjà régulièrement comme humoriste stand-up dans les clubs de Toronto.

2. Un régulier à Just For Laughs

Profondément attaché au festival Just For Laughs, Howie Mandel y a animé un gala à chaque édition, depuis 2015. En entrevue hier au Journal, Mandel a confirmé qu’il sera de retour à la barre d’un gala cet été, pour une quatrième année consécutive.

3. Du succès au petit écran

Aux États-Unis, Mandel a fait sa renommée par le petit écran. De 2005 à 2009, l’humoriste a animé la version américaine du Banquier, Deal or No Deal. Il y a quelques jours, on apprenait que l’émission reviendrait en ondes à la fin 2018, après plusieurs années d’arrêt. Mandel sera de retour à l’animation. Très occupé, l’humoriste est aussi juge à la populaire émission America’s Got Talent, depuis 2010. Cette année, les autres juges à ses côtés seront Simon Cowell, Mel B et Heidi Klum, rien de moins.

4. Quelques présences au cinéma

Alors que sa carrière commençait à prendre forme en Californie, au début des années 1980, Howie Mandel a enchaîné quelques participations au cinéma, dont la comédie Gas, au côté de Donald Sutherland, et la voix d’un personnage des Gremlins. Au fil des années, après quelques échecs au grand écran, Mandel a décidé de se concentrer sur la télévision.

5. Heureux en amour

Howie Mandel est marié depuis 38 ans avec sa femme Terry. Le couple est parent de trois enfants : Jackie, Riley et Alex. En 2008, l’humoriste recevait son étoile sur le célèbre Walk of Fame, à Hollywood. Comedy Central l’a placé au 82e rang de son palmarès des 100 meilleurs humoristes stand-up de tous les temps.