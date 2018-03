Le coupable idéal

L’histoire se passe à Telford, au Royaume-Uni. Comme le rappelait hier Joseph Facal, dans cette ville à quelques heures de Londres, pendant une quarantaine d’années, plus de mille jeunes filles ont été exploitées sexuellement par des gangs de Pakistanais, d’Indiens et de Bangladais.

La chose était apparemment connue des autorités depuis les années 1990. Mais elles préféraient garder le silence autour de ce scandale. Elles craignaient les accusations de racisme. Le Sunday Mirror vient de sortir cette histoire glauque. Plus personne ne peut faire semblant de ne pas savoir.

Diversité

Étrangement, ils sont plusieurs quand même à siffloter, comme s’ils pouvaient conserver leur quiétude. Les indignés professionnels du féminisme médiatique se font discrets. Très discrets. Et cela, même si, depuis quelques mois, la question des agressions sexuelles occupe toute la place dans l’espace public.

Comment se fait-il qu’une affaire d’esclavage sexuel à grande échelle ne les passionne pas ? C’est la question que se pose l’universitaire britannique Joanna Williams.

Apparemment, certaines victimes sont moins intéressantes que d’autres. Mais surtout, certains agresseurs sont plus gênants que d’autres. La peur d’avoir l’air raciste, à notre époque, est à l’origine de bien des lâchetés.

Faut-il s’en surprendre ? Ce n’est pas la première fois que le féminisme militant détourne le regard ou nous invite à la plus grande prudence dès que le salaud de l’histoire n’a pas la tête d’un bourgeois blanc de 50 ans.

On se souvient des événements dans la nuit du Nouvel An de 2016, à Cologne, en Allemagne, quand des bandes de migrants s’étaient jetées sur des jeunes femmes pour les agresser. À ce moment-là, plusieurs féministes s’inquiétèrent surtout de la mauvaise réputation que de telles agressions vaudraient aux migrants, auxquels on ne saurait jamais rien reprocher. Ceux qui s’indignèrent du crime furent même quelquefois accusés de racisme.

Même chose au printemps 2017 dans le quartier La Chapelle-Pajol, à Paris, occupé par une population migrante croissante. On apprenait que les femmes n’y étaient pas les bienvenues. Une fois encore, silence complet. On en trouva même pour nier les faits, comme si en se plongeant la tête dans le sable, ils faisaient disparaître la réalité. Pour conserver l’idéal d’une société multiculturelle idyllique, ils préfèrent traiter comme des faits divers insignifiants ce qui la remet en question brutalement.

Faut-il préciser qu’à différentes échelles, de semblables événements arrivent régulièrement en Europe ?

Nous sommes donc à l’heure de l’indignation à géométrie variable.

Salaud

Quand les agressions sont commises par un mâle blanc, elles seront présentées comme révélatrices du sexisme systémique et violent qui structure le monde occidental. Et on élargira sans cesse la définition de l’agression, pour y annexer des comportements qui n’ont rien à voir avec elle, comme la drague maladroite. Dans ce cas, la moindre nuance dans l’analyse est une circonstance aggravante.

Inversement, quand le crime risque d’abîmer l’image des damnés de la terre, on le relativisera. On se demandera même si au fond, l’homme blanc n’est pas coupable. C’est toujours lui le salaud.