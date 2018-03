Mieux comprendre la maladie mentale

Ce n’est pas un sujet facile et même complexe. Pour essayer un peu de démystifier le pourquoi du comment, Le CIUSSS de l’est de Montréal organise : « À livres ouverts » . Jusqu’au 24 mars, vous entrerez en contact avec une « bibliothèque vivante », soit des personnes qui vont partager avec vous leur expérience, ou si vous préférez, des chapitres de leur vie quand la maladie mentale vient désorganiser la vie. . Ce concept original et courageux représente une petite goutte d’eau pour faire avancer la cause et surtout, mieux la comprendre.

Si vous avez un peu de temps, voici quelques rendez-vous importants :

Mercredi 21 mars de 11 h à 14 dans le hall de l’Hôpital Santa –Cabrini

Jeudi 22 mars de 11 h à 14 h au Centre de documentation en santé mentale

(7401, rue Hochelaga)

Samedi 24 mars de 13 h à 16 h à la Bibliothèque Maisonneuve.