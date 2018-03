Décès d’un cycliste sur Camillien-Houde: aucune accusation ne sera portée

Aucune accusation ne sera portée contre l’automobiliste qui a mortellement heurté le jeune cycliste Clément Ouimet sur la voie Camillien-Houde en octobre dernier, vient d’annoncer le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

«Après examen du rapport d’enquête [...] le DPCP conclut ne pas être raisonnablement convaincu d’être en mesure d’établir la responsabilité du conducteur», peut-on lire dans un communiqué transmis aux médias.

M. Ouimet, un athlète de haut niveau âgé de 18 ans, est mort sur ce chemin du mont Royal le 4 octobre dernier. Il circulait à vélo sur la piste lorsqu’un véhicule Toyota Highlander, sortant d’une courbe, a effectué un demi-tour.

«Le cycliste heurte de plein fouet la porte arrière gauche du Toyota Highlander, son décès sera constaté en soirée», explique le DPCP.

Enquête

Ce triste événement avait relancé le débat sur la sécurité routière sur la voie Camillien-Houde et, depuis, l’administration Plante a annoncé un projet-pilote pour interdire la circulation de transit sur le mont Royal.

Les policiers étaient chargés de récolter la preuve afin de déterminer si le conducteur du véhicule serait ou non accusé dans cette affaire.

Des experts en reconstitution ont donc minutieusement analysé la scène, et des témoins ont été interrogés.

Selon le DPCP, le conducteur a affirmé avoir regardé dans ses rétroviseurs avant d’effectuer sa manœuvre et ne pas avoir vu le cycliste.

«Cette déclaration est appuyée par un passager qui [se trouvait] dans le véhicule», a souligné la Couronne, précisant que cette version des faits avait été confirmée par l’expert de la police de Montréal.

La vitesse ne serait pas en cause dans cet accident mortel, bien que l'on n'ait pu déterminer à quelle vitesse roulaient respectivement l’automobiliste et le cycliste.

«L’expert conclut que le cycliste a manqué de temps et de distance pour être en mesure d’éviter la collision, indique le DPCP. Dans le présent dossier, l’analyse du rapport d’enquête ainsi que le droit applicable ne permet pas de conclure que cette manœuvre [du conducteur] constituait un écart marqué par rapport à une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.»

La mairesse de Montréal Valérie Plante a affirmé ce mercredi respecter la décision du DPCP.

«Il n’en demeure pas moins qu’un cycliste est décédé , a-t-elle dit en rappelant le projet-pilote qui sera bientôt mis en place. [Ça] va nous permettre de voir comment on utilise la montagne et comment on la traverse.»

Elle a également assuré regarder «toutes les options pour sécuriser» le Mont-Royal.

- Avec la collaboration de Sarah Daoust-Braun