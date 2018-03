[VIDÉO] Voici comment une «date» imprévue au Bar Kabinet a changé la vie de ce couple

Avec son ambiance feutrée et sa thématique russe, le Bar Kabinet de l'avenue Laurier est l'endroit idéal pour trouver l'amour.

Mélodie et Sébastien en sont la preuve vivante. Les deux tourtereaux nous racontent leur première rencontre dans le cadre de la série La première date.

Comme le mentionne la principale intéressée, le Bar Kabinet est l'un des plus beaux endroits où prendre un verre à Montréal.

À coups de cocktails spécialisés comme le Don Paisible (téquila, martini, St-Germain, sirop de concombre et amers Peychaud) et le Bonaparte (Proseco, Grand Marnier, amers, thym), Mélodie et Sébastien se sont laissé séduire par les créations du barman, mais se sont surtout séduits l'un l'autre.

Heureusement pour eux, cette première date un peu tipsy en a entraîné une deuxième le lendemain, une troisième la semaine suivante, puis a donné lieu à une relation solide qui dure depuis plus de deux ans.

Dans la série de capsules «La première date de...» (signée Silo 57), des couples reviennent sur les lieux de leur premier rendez-vous afin de nous raconter comment s’est déroulée cette soirée qui a été si déterminante pour le reste de leur vie.

