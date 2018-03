Voici comment faire pour protéger vos données rapidement sur Facebook

Est-il trop tard pour vous protéger de l’emprise grandissante de Facebook sur notre vie privée? Oui, dès que vous possédez un compte sur le réseau social, vous êtes vulnérables, et ce, que vous soyez un utilisateur compulsif ou de fin de semaine. Par contre, vous pouvez adopter dès maintenant des comportements qui permettront d’amoindrir le risque de récupération de vos données par des tiers.

Nouveau jour, nouveau scandale impliquant la récupération de données personnelles par Facebook. Vous l’avez sûrement entendu ou lu au cours des derniers jours, le géant des réseaux sociaux se retrouve à nouveau sur la sellette, cette fois pour sa participation indirecte dans un stratagème qui aurait permis de développer un logiciel visant à influencer le vote des électeurs à leur insu. Ledit stratagème aurait notamment été utilisé lors des dernières présidentielles américaines.

Une entreprise du nom de Cambridge Analytica aurait ainsi réussi à récolter les informations personnelles de pas de moins 50 millions de personnes en s’appuyant sur l’accès aux comptes de 270 000 utilisateurs par le biais d’une application.

Voici trois conseils pour éviter d’être vous aussi une victime collatérale de ce genre d’attrape.

Conseil scout numéro 1 :

Lisez. Tout. Tout le temps. C’est la base et ça commence par les conditions d’utilisation : celles qu’on vous propose au moment d’ouvrir un compte, mais aussi celles qui précèdent l’installation d’une application, aussi anodine soit-elle. Profitez-en pour aller jeter un coup d’œil aux conditions d’utilisation de Facebook pour être au courant de vos droits. Elles sont disponibles dans le menu principal, sous l’onglet « Paramètres ».

Oui, ça demande un certain temps de lecture, mais on vous assure que c’est pour le mieux. En plus l’interface est assez conviviale.

Conseil scout numéro 2 :

Soyez juste assez pudiques. Ici le minimalisme est de mise. Ce n’est pas nécessaire de lister toutes les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, ni toutes les écoles que vous avez fréquentées au cours de votre vie.

Aussi, tous vos amis Facebook n’ont pas besoin d’avoir accès à votre numéro de cellulaire. Donnez-vous systématiquement votre numéro à toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez en chair et en os? Non? Alors pourquoi le rendre accessible à tous sur le web?

Gardez-vous une petite aura de mystère. Pour les contacts directs sur Facebook, il y a la boîte de messagerie régulière. Vous pouvez aussi opter pour Messenger, l’application de messagerie instantanée (encore là, il est important de lire les termes et conditions notamment pour le partage de fichiers multimédias).

Les experts suggèrent aussi d’éviter d’indiquer votre date d’anniversaire, mais si vous ne pouvez vous passer de cette petite vague d’amour que vous recevez une fois par année sur votre mur, c’est correct aussi.

Conseil scout numéro 3 :

Blindez-vous. Limitez l’accès à vos données personnelles. Toujours dans la section « Paramètres », vous avez des options pour resserrer l’accès à votre mur personnel, choisir la portée de vos publications (l’audience), définir vos mots de passe et les informations pour récupérer votre compte en cas de piratage, etc.

Une fois que c’est fait, vous pouvez enfin vous attaquer aux gestionnaires d’applications qui récoltent vos données lorsque vous faites l’installation de leurs produits. Attention, les modifications qui suivent affecteront aussi des applications populaires comme Instagram et Twitter ainsi que certains jeux comme Candy Crush ou Farmville.

Pour bloquer l’accès à toutes vos informations, assurez-vous d’être dans la section « Paramètres ». Cliquez sur le menu « Applications ». Sélectionnez maintenant la boîte « Applications, sites web et modules d’extension » et cliquez sur « Modifier », puis sur « Désactiver la plateforme » dans la boîte qui apparaît.

Vous pouvez aussi limiter la diffusion de vos informations par le biais des applications utilisées par vos amis. Toujours dans la section « Paramètres », cliquez sur le menu « Applications » et sélectionnez la boîte « Applications que d’autres utilisent » et cochez ou décochez les catégories qui s’appliquent. Terminez en cliquant sur « Enregistrer ».

Faites aussi le ménage de vos applications régulièrement. Désinstallez celles que vous n’utilisez plus.

Ces petits conseils constituent une bonne base pour sécuriser votre compte Facebook. Toutefois, n’oubliez pas que tout ce que vous consommez sur internet laisse des traces. Que vous soyez en train de cliquer, d'effectuer des recherches, de commenter ou de liker, vous êtes en train de partager de l’information. C'est la réalité du web!