Ne vous réjouissez pas trop vite, ce n’est pas à vous que je m’adresse. C’est à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Cher monsieur, je n’ai jamais eu autant envie de quitter votre réseau social que maintenant.

Ma réflexion est en partie suscitée par le scandale qui frappe Facebook, soit le détournement de 50 millions de profils d’utilisateurs à des fins politiques par une firme britannique de marketing stratégique, Cambridge Analytica, liée à la campagne de Donald Trump.

Personne ne peut dire avec certitude si les dirigeants de Facebook étaient au courant, mais hier, Zuckerberg­­­ s’est excusé, après un long silence.

Tout cela va lui coûter des milliards. Le mot-clic #DeleteFacebook (#EffacezFacebook) a fait son apparition sur Twitter vendredi dernier et s’est répandu partout dans le monde. Je ne suis pas seule.

Pourquoi ?

Ce n’est pas que la confidentialité. Je n’aime pas le nouvel algorithme qui favorise les « amis » sur le fil de nouvelles. Je n’ai plus d’infos ! J’en ai aussi ras-le-bol des attaques personnelles, des ignares qui s’obstinent à argumenter en régurgitant les informations glanées sur des sites de conspiration, des photos d’animaux abandonnés ou maltraités qui vous sautent au visage, de la pub, de la pub, de la pub, des fausses nouvelles. Assez pour se sentir manipulée.

Sans compter le temps gaspillé, les livres que je lis moins pour lire plus de statuts, les conversations en moins avec mon chéri, mes enfants, mes vrais amis.

Une seule chose me retient sur Facebook, c’est le lien avec vous, chères lectrices et lecteurs. Mes proches, eux, savent où me trouver.

Par contre, tant que Donald Trump sera président des États-Unis, je ne pourrai pas me séparer de Twitter. Chaque matin, ou presque, il livre un petit coffret de sa pensée. Je suis accro.