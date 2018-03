Le Canadien doit maintenant passer à la prochaine étape, la plus importante, celle qui déterminera si Geoff Molson a pris la bonne décision en confiant la réorganisation complète de l’entreprise à Marc Bergevin.

Le Canadien est officiellement exclu des séries éliminatoires. Par conséquent, on n’en a rien à cirer de la fin du calendrier, si ce n’est que les défaites pourraient venir en aide au Tricolore.

Je pense en fonction du prochain repêchage des joueurs amateurs. Si la chance sourit au Canadien, il pourrait obtenir une position très enviable à l’occasion du premier tour de sélection. Une occasion unique pour lancer le fameux plan.

Parce que le concepteur du plan doit s’assurer que la stratégie présentée au président va fonctionner.

On m’a posé la question ces derniers jours. C’est quoi le plan de Bergevin ?

Je l’ignore. Personne ne le sait sauf Molson, qui doit répondre aux attentes des consommateurs et des partisans. Il a assurément imposé des conditions avant de donner un vote de confiance à Bergevin.

Il faut tout de même reconnaître que le vice-président et directeur général du Tricolore est un bon vendeur, qu’il a convaincu son patron qu’il avait concocté un modèle d’affaires audacieux et réaliste pour sortir l’organisation du marasme dans lequel elle est empêtrée.

Échec sur toute la ligne

Il reste que les derniers résultats ont invité le président à la plus grande prudence. La dernière saison est un constant d’échec sur toute la ligne. Tous les départements de l’organisation ont leur large part de responsabilité.

Personne n’a atteint les objectifs du début de la dernière saison. Le directeur général s’est avéré un bien piètre administrateur. Malgré tout, Molson a accepté le plan de Bergevin sans lui donner entièrement carte blanche.

Et au bout du compte, ça veut dire que le décideur du secteur hockey n’a plus de marge d’erreur. Pour Bergevin, ça passe ou ça casse.

Entre-temps, il devra s’acquitter des tâches suivantes :

Passer un coup de balai chez les membres de sa garde rapprochée. Bergevin prend les dernières décisions, j’en conviens, mais ceux qui le côtoient ont également entraîné le Canadien dans la situation actuelle. Les résultats montrent clairement qu’ils n’ont pas les compétences pour occuper de telles fonctions ;

Avec son entraîneur Claude Julien, il devra modifier la structure opérationnelle de l’équipe ;

Un ménage s’impose chez les recruteurs de l’équipe, un département sous la direction de Trevor Timmins ;

Un nouvel organigramme de l’équipe-école du Rocket de Laval est nécessaire.

L’impact de price à la baisse

En attendant de voir comment s’étalera le fameux plan, on peut toujours s’attarder aux éléments qui sont inévitablement inclus dans le nouveau modèle d’affaires du directeur général.

Notamment au plan des effectifs.

Je pense entre autres à Shea Weber, qui devrait revenir en bonne forme, sauf qu’il aura 33 ans. Je pense surtout à Carey Price. Le gardien a fait une première apparition mercredi à Pittsburgh après une absence d’un mois.

Il a été correct. Il a stoppé Derick Brassard lors d’un tir de pénalité, et brillé devant Phil Kessel. On ne peut vraiment le blâmer sur quatre buts des Penguins.

Le problème, c’est qu’il n’exerce plus le même impact qu’il y a trois ans. Il est devenu un gardien à risque, ayant passé beaucoup de temps à l’infirmerie ces dernières années. En conclusion, on n’a pas revu le même Carey Price. L’automne prochain, il disputera la première année d’un contrat de huit ans avec le Tricolore.

Il fait partie intégrante du plan. Une question cependant : peut-il retrouver tous ses attributs ? La réponse viendra dans quelques mois, mais elle ne devrait pas soulever des inquiétudes, surtout après avoir consenti au gardien un contrat de 84 millions $.

Également, il y a quelques vétérans qui, dans la tourmente, n’ont jamais manifesté le moindre leadership. Ce n’est guère rassurant.

Incertitudes parmi les jeunes

Bon, les jeunes qui passent présentement une audition montrent de belles choses. Nikita Scherbak a du talent, c’est évident. Il possède des mains ultrarapides, on l’a vu mercredi. Mais il n’a toujours pas réussi à coller les bonnes performances. Mais n’est-ce pas là le problème de Max Pacioretty, de Jonathan Drouin, d’Alex Galchenyuk. Jacob de la Rose sera un bon joueur de centre, mais dans un rôle d’employé de soutien.

Il y a Mike Reilly. Il patine bien, mais quand une formation laisse aller un joueur pour un choix de cinquième tour, quelque chose cloche.

Ou bien les décideurs du Wild du Minnesota se sont royalement trompés ou ils savent exactement quel genre de joueur ils ont échangé. Dans son territoire, Reilly n’est sûrement pas le plus imaginatif.

On conviendra qu’il faut vraiment un plan impressionnant pour convaincre un propriétaire que tout va rentrer dans l’ordre après avoir vu son organisation connaître des déboires :

Perdre 19 de ses 21 derniers matchs à l’étranger depuis le 23 décembre ;

Subir 24 défaites à l’étranger, un record d’équipe ;

Encaisser 12 défaites par jeu blanc, dont 7 à l’étranger ;

Accorder 237 buts avec 8 matchs à disputer alors que la défense devait être supérieure à celle de l’an dernier ;

Marquer 185 buts, 3e pire attaque de la ligue.

Il ne reste plus qu’à attendre et surveiller étroitement comment on appliquera le fameux plan.

Au moins, on pourra dire que le Canadien et ses décideurs auront créé un certain intérêt cette saison.

Grâce au plan !