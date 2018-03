Ce couple de Québécois traverse l’Amérique en bus (et on rêve de leur demander un lift)

Ils sont en ce moment en route vers la côte ouest du Mexique.

Ils ont quitté le Québec le 4 septembre dernier à bord d’un bus scolaire de 20 places qu’ils ont patiemment modifié.

Ils ont fait 25 000 km depuis leur grand départ et comptent bien en accumuler davantage.

Catherine L’Italien, 29, et Patrick Maillé, 34 ans, «résidents d’Orford et des Amériques» ont l’intention de parcourir la fameuse autoroute panaméricaine... et leurs pages Facebook et Instagram nous donnent sérieusement envie de les imiter!

«Notre premier plan était de partir faire le tour du monde en voilier, mais après en avoir acheté un et l'avoir essayé, nous nous sommes rapidement rendu compte que nous étions trop novices pour traverser les océans», nous a expliqué Catherine par courriel, en direct de Oaxaca de Juárez, au Mexique.

«Nous avons donc cherché pour d'autres options et partir avec notre véhicule semblait génial, car nous pouvions transporter notre maison jusqu'au bout du continent et nous pouvions réduire nos dépenses et avoir le confort de la maison en tout temps.»

Après avoir déniché et modifié un autobus scolaire, quitté leur emploi et loué leur maison, Catherine et Patrick sont donc partis à l’aventure.

Ils ont d’abord traversé le Canada d’est en ouest avant de sillonner la côte ouest des États-Unis et de traverser la frontière mexicaine. Ils se dirigent «tranquillement» vers le Guatemala, où ils ont l’intention de suivre des cours d'espagnol pendant un mois.

« Nous croyons que le vanlife est un mouvement de plus en plus populaire, particulièrement pour faire le Pan-American Highway comme nous ou en Australie. Cette option offre une liberté incroyable aux voyageurs.»

Sur leur page Facebook, les deux Québécois affirment que leur mission est d'inspirer les gens à voyager. «Nous croyons fermement que nous ne sommes pas nés seulement pour travailler et payer des factures mais aussi profiter de la vie à chaque moment.»

Le coût de cette aventure?

L’autobus scolaire:

«Nous avons payé un GMC Savana 2006 20 passagers avec un moteur Duramax Turbo Diesel environ 5000 $. Ensuite, la conversion nous a coûté environ 10 000 $». Ils ont tout fait eux-mêmes.

Les dépenses sur la route:

«Nos coûts au Canada et aux États-Unis étaient d'environ 1000 $ par personne par mois. Depuis que nous sommes au Mexique, nous avons coupé ça un peu, à environ 700 $ par personne par mois.»

Leurs coups de coeur à ce jour?

«Nos endroits coups de cœur au Canada sont Jasper et Banff. Aux États Unis ce serait les parcs nationaux tels que Death Valley et Bryce Canyon et au Mexique, nous avons adoré Todos Santos, en Basse-Californie, et Guanajuato, sur le continent mexicain.»

