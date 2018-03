«Chu rendue là»: deux nouvelles dates pour Lise Dion à Montréal

À deux mois de donner le coup d'envoi de la tournée pour son nouveau spectacle «Chu rendue là» dont plus de 50 000 billets se sont déjà écoulés, Lise Dion ajoute deux représentations au Théâtre St-Denis, à Montréal.

L'humoriste n'est donc plus attendue trois, mais cinq fois sur scène dans la métropole à la fin de l'année avec son quatrième one-woman-show. En plus des trois dates prévues en novembre s'ajoutent celles des 14 et 15 décembre.

Les billets pour ces représentations sont en vente au theatrestdenis.ticketpro.ca. Les autres se trouvent au lisedion.com.

Lise Dion doit visiter tout le Québec au cours de la prochaine année et demie. Elle présentera «Chu rendue là», mis en scène par Josée Fortier, à compter du 25 mai à St-Lin-Laurentides et doit passer des soirées avec son public jusqu'en novembre 2019, à La Baie.

Sexagénaire depuis peu, Lise Dion compte aborder des thèmes comme la patience, le néo-célibat gériatrique, les coachs de vie et le chien.

«Chu rendue là» succède au spectacle «Le temps qui court» dont la série de représentations s'est amorcée à la fin de 2011. Deux ans plus tard, l'humoriste a franchi le cap du million de billets vendus en carrière.