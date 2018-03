Contrat de 400 millions pour Bombardier à Phoenix

Bombardier Transport décroche un deuxième contrat majeur en deux semaines, cette fois-ci en Arizona.

Dans le cadre d’une entente de 395 M$ conclue avec la Ville de Phoenix, la division ferroviaire du géant québécois construira 24 voitures Innovia APM 200 pour le système de navettes automatisées de l’aéroport Sky Harbor. Le système sera prolongé de quatre kilomètres pour rejoindre le centre de location de voitures de l’aéroport.

Outre les trains, le contrat comprend la construction de deux nouvelles stations, l’agrandissement des installations de maintenance.

En 2009, Bombardier avait obtenu un contrat de 255 M$ US (330 M$ CAN selon le taux de change d’aujourd’hui) pour mettre en place la première phase du système, constituée de 18 véhicules Innovia. L’entreprise assure également l’exploitation et la maintenance des navettes depuis leur entrée en service, en 2013.

Plus tôt ce mois-ci, Bombardier Transport a décroché à Singapour un contrat de 262 M$ US pour construire 19 navettes Innovia APM 300, moderniser 13 navettes Innovia APM 100 existantes et mettre à niveau une partie du système de signalisation du réseau de train léger de Bukit Panjang.

C’est toutefois un consortium dirigé par le rival allemand de Bombardier Transport, Siemens, qui vient d’obtenir le contrat de 480 M$ pour l’expansion du système de navettes de l’aéroport de Francfort. L’actuel système de navettes de cet aéroport, en service depuis 1994, avait été développé par Bombardier.