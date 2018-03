Des bières pour le jambon à l’érable

Le temps des sucres est bien installé et les cabanes un peu partout en province sont remplies d’amateurs de sirop d’érable et gorgées de plats traditionnels. Puisqu’il est difficile de souvent sortir en groupe pour profiter de ces occasions festives, vaut mieux avoir un plan maison pour déguster ces petits plats.

4 BIÈRES POUR LES AMATEURS DE SIROP D’ÉRABLE :

Belle Gueule Hefeweizen

Photo courtoisie

Brasseurs RJ, à Montréal

Le nez : Clou de girofle et banane

En bouche : Douillette et effervescente

Pourquoi ça fonctionne : Les notes épicées et fruitées de la fermentation de ce type de bière équilibrent parfaitement le sucre et le gras du plat.

Arbre de Vie

Photo courtoisie

L’Esprit de Clocher, à Neuville

Le nez : Caramel et fruits confiturés

En bouche : Délicatement fumée et sucrée

Pourquoi ça fonctionne : La richesse maltée de cette Scotch Ale se veut une alliée au sirop, alors que la fumée des malts tourbés rejoint aisément le jambon et sa cuisson.

Simple Malt Vin d’Orge

Photo courtoisie

Simple Malt Brasseurs, à Saint-Eustache

Le nez : Tarte au sucre et petits fruits

En bouche : Riche et chaleureuse

Pourquoi ça fonctionne : La brasserie décrit cette bière comme étant un « sucre d’orge pour adultes ». Et elle a raison. Voilà un accord pour ceux qui ne se lasseront jamais d’une touche de bonbon supplémentaire sur leur jambon.

Quadriporter

Photo courtoisie

Le Trèfle Noir, à Rouyn

Le nez : Rôti et chocolaté

En bouche : Ronde et généreuse

Pourquoi ça fonctionne : Les céréales torréfiées se lient au jambon, se collant même à sa fumaison, alors que les quelques sucres résiduels chocolatés apportent un peu plus de profondeur au sirop d’érable.

♦ David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel Couture. Ils ont publié récemment Les paradis de la bière blanche (Druide, 2017). David est aussi copropriétaire de la Microbrasserie Vox Populi et Martin chapeaute la gamme Coureurs des Boires chez Oshlag.