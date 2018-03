Des Montréalais au service de P!nk

C’est grâce à des Québécois que P!nk en mettra plein la vue à ses fans réunis au Centre Bell vendredi soir. La chanteuse a fait appel à la compagnie montréalaise Silent Partners pour les images de sa tournée mondiale Beautiful Trauma.

Dès septembre dernier, l’équipe de P!nk a communiqué avec l’entreprise montréalaise, dont les studios ont pignon sur la rue Saint-Dominique, pour mettre en images sa vision de sa nouvelle tournée mondiale accompagnant son plus récent album, Beautiful Trauma. Silent Partners a alors conçu toutes les images vidéo qui sont projetées sur scène au cours des concerts de la chanteuse américaine.

« Les grandes idées viennent de P!nk. Elle a ensuite écrit les grandes lignes du spectacle avec son metteur en scène et son équipe. Mais on arrive tôt dans le processus d’élaboration de la tournée », explique Janicke Morissette, directrice artistique et cofondatrice de Silent Partners.

Dans le passé, la compagnie montréalaise a travaillé avec certaines des plus grandes stars mondiales de la pop, signant les projections des récentes tournées de Katy Perry, One Direction, Justin Timberlake, Selena Gomez et Taylor Swift, pour n’en nommer que quelques-unes. Elle avait également conçu celles utilisées lors du concert de P!nk au Festival d’été de Québec, l’été dernier.

Différents univers

Selon les images qui circulent de la tournée Beautiful Trauma, amorcée le 1er mars dernier, on peut déjà dire que les projections de Silent Partners occuperont une place importante dans le concert prévu au Centre Bell vendredi soir.

En effet, la scène est surplombée par un écran géant qui devient une toile de fond pour chacun des tableaux. Des clowns diaboliques l’envahissent pour accompagner la pièce Funhouse, un brasier apparaît pour Juste Like Fire, et ainsi de suite.

Pour l’enrobage visuel de la chanson Revenge, c’est un parc d’attractions tout entier qui s’anime grâce à la pâte à modeler (ou « claymation », dans le jargon du métier).

« Il y a des moments où la valeur des projections est plus scénographique, devenant le décor pour accompagner les chorégraphies ou les décors. Mais il y a aussi des moments plus ludiques qui reflètent bien le côté humoristique de P!nk et d’autres qui misent davantage sur les émotions », indique Janicke Morissette.

Trois semaines à Phoenix

Afin de bien mener à terme ce projet, Janicke Morissette et Gabriel Coutu-Dumont, deux des fondateurs de Silent Partners, ont passé trois semaines à Phoenix, en Arizona, le mois dernier, pour les répétitions de la tournée Beautiful Trauma. En compagnie de P!nk, et de son équipe, ils ont vu et revu soigneusement chaque portion du spectacle pour s’assurer que leurs projections collaient avec l’ajout des costumes, décors et éclairages.

« Un spectacle, c’est très différent d’un vidéoclip. Alors, c’est une fois tous les éléments rassemblés que nos images prennent tout leur sens. Et il y a toujours des ajustements à faire à ce moment-là ; on serre les vis, comme on dit, on peaufine le tout, jusqu’à la dernière minute le soir de la première représentation », explique Janicke Morissette.

►P!nk sera en spectacle au Centre Bell vendredi soir.