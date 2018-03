Du répit pour les parents adoptants et les mères vivant une grossesse multiple

En plus de permettre l’étalement sur deux ans du congé parental et d’offrir 10 congés payés pour les imprévus avec un enfant, les parents adoptants et les mères vivant une grossesse multiple auront bientôt droit à 5 semaines de répit de plus.

Il s’agit des principales modifications que le gouvernement Couillard souhaiter apporter au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a déposé en chambre le projet de loi qui fait suite au chantier amorcé l’automne dernier à la demande du premier ministre Philippe Couillard, qui s’est donné pour mission de donner «plus de temps» aux familles.

«Ce que l'on vous présente aujourd'hui, c'est une réforme assez importante du Régime québécois d'assurance parentale. Le régime date d'il y a 2006», a souligné en point de presse le ministre Blais.

Plus de détails à venir...