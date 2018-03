Facebook: vous êtes naïfs !

À tous ceux qui s’offusquent du fait que Facebook a vendu les données de millions de ses utilisateurs à une entreprise privée...

Je m’excuse, mais... comment pensez-vous que Facebook fait de l’argent ?

En vendant des infos sur leurs utilisateurs !

C’est comme ça que cette entreprise est devenue gonzilliardaire !

En fait, c’est ça, le rôle de Facebook : amasser des données sur ses utilisateurs et les vendre au plus offrant ! C’est ça, le business principal de Facebook ! Courtier de données personnelles !

Que pensez-vous que les journaux, les stations de télé et les stations la radio font pour générer des profits ? Ils vendent des auditeurs à leurs commanditaires ! C’est comme ça qu’ils font de l’argent ! Duh !

Ils attirent des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs avec du contenu (ce blogue que vous lisez, par exemple), et ils vendent ces lecteurs, ces auditeurs et ces téléspectateurs à des vendeurs de vêtements, à des vendeurs de pneus et à des vendeurs d’assurances !

Vous dites que Facebook est gratuit. Il n’y a RIEN de gratuit en ce bas monde, R-I-E-N.

Vous payez lorsque vous utilisez Facebook. Mais vous ne donnez pas de l’argent : vous donnez une partie de votre vie privée.

Vous donnez la permission à Facebook de « monnayer » votre vie privée !

Qu’est-ce que vous pensiez ? Que Facebook était un organisme de charité ?

Réveillez-vous !