Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Pacific Rim : Uprising

Ce film servant de suite au premier opus réalisé par Guillermo Del Toro, cinéaste récompensé à la dernière cérémonie des Oscars, met en vedette d’énormes robots opérés par des super-soldats se battant contre des monstres géants cherchant à annihiler l’humanité. En effet, la prémisse est ridicule, mais si le film emprunte les bonnes choses de son prédécesseur sorti en 2013, ce long-métrage de science-fiction plaira à toute personne cherchant un film d’action aussi stupide que divertissant. *Sorti en salle aujourd’hui

Je sors

Théâtre : Le Songe d’une nuit d’été

Cette pièce mise en scène par Frédéric Bélanger reprend et adapte le texte de William Shakespeare qui raconte l’histoire de deux couples ayant leurs vies et relations amoureuses complètement chamboulées par une suite d’évènements. La comédie compte notamment sur les talents de Maude Guérin, Hubert Lemire, Steve Gagnon et Karine Gonthier-Hyndman. *Ce soir à 20h au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine Est

Danse : Pluton Acte 3

Ce spectacle de danse contemporaine est le troisième chapitre d’une série commencé il y a trois ans par la compagnie La 2e Porte à Gauche. Les créateurs présentent dans cette production deux chorégraphies respectivement conçues par Dana Michel et Katie Ward. Benoit Lachambre et Peter James assurent quant à eux l’interprétation de ces deux pièces. *Ce soir et demain à 20h au Théâtre La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Expo : Expo Manger Santé

Montréal accueille l’Expo Manger Santé en fin de semaine, un évènement réunissant de nombreux conférenciers et exposants se concentrant sur les différentes facettes d’un mode de vie sain. Stefano Faita, Jacynthe René, Emmanuel Bilodeau et France d’Amour sont certaines des personnalités connues qui seront présentes. Vous pourrez aussi en apprendre plus sur certaines tendances intrigantes comme les crèmes glacées à base de légumes et le sel de sauterelles. *Aujourd’hui jusqu’à 20h, demain et dimanche au Palais des congrès, 1001 Place Jean-Paul Riopelle

Musique : Little Suns, Old Time Honey et Shadowhand

Le bar et salle de spectacle l’Escogriffe accueille trois groupes de Montréal et Ottawa qui méritent l’attention des amateurs de musique folk ou soul. Le groupe Shadowhand vient tout juste de sortir un nouvel album, Little Suns a sorti son premier opus titré Zero en 2016, tandis que Old Time Honey a sorti son plus récent album en 2015. *Demain soir à 20h30 à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Musique : Diego El Cigala

Le chanteur espagnol Diego El Cigala, qui a notamment gagné le Latin Grammy Award en 2004 pour son album Làgrimas negras, se produit ce soir à la Maison Symphonique de Montréal pour présenter son plus récent projet intitulé Indestructible, un album sorti en 2016. Connu comme l’un des plus célèbres chanteurs de flamenco actif en ce moment, l’artiste a notamment joué avec de nombreux célèbres musiciens, dont Bobby Valentin, Roberto Roeana et Oscar D’Leon. *Ce soir à 20h à la Maison Symphonique de Montréal, 1600 rue Saint-Urbain

Je reste

Livre : Polatouches de Marie Christine Bernard

Ce livre de l’écrivaine Marie Christine Bernard qui traite d’amour, d’amitié et de recherche d’identité parle par moment des polatouches, ces écureuils volants peuplant l’Amérique du Nord, mais raconte surtout l’histoire de Stéphanie qui est en pleine réflexion sur son couple et sa compagne Josée qui aimerait beaucoup commencer une famille. *Sorti en librairie le 19 mars

Télé : Yukon à la rame sur Planète+

Ce documentaire suit six courageux aventuriers dans une ambitieuse excursion en canot qui traverse le territoire du Yukon sur 1500 km. Avec le québécois Gabriel Rivest à la tête de l’expédition, le groupe tente de découvrir un territoire méconnu avec ce voyage, mais aussi de constater l’effet que des explorations minières pourraient avoir sur cette zone et les peuples autochtones qui l’habitent. *Dimanche soir à 19h30 sur Planète+

Album : Three Rivers de Jordan Officer

Le guitariste montréalais Jordan Officer vient de sortir ce nouvel opus, un quatrième album solo en carrière pour le musicien de talent. Ce disque plaira certainement aux amateurs de jazz et de blues aux accents rock’n’roll et country. L’artiste sera de passage à Montréal à L’Astral le 5 juillet. *Sorti aujourd’hui