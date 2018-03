Kim Lamarre, seul espoir québécois

« Au départ, je pensais que je m’étais fait quelque chose de grave. À ce moment, ce n’était même plus une question de savoir si je continuais la compétition ou non, j’espérais juste que mon genou ne soit pas trop démoli. J’ai tenté de remonter, mais ça me faisait mal quand je marchais. Je n’avais pas envie de tenter de nouveau cette manœuvre, la seule qui aurait pu me faire passer en finale et j’ai donc décidé d’abandonner », a expliqué celui qui, au final, s’en tire avec une élongation du ligament.