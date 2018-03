Le ministère du Tourisme subventionnera Juste pour rire

Le groupe américain Juste pour rire aura droit à la subvention du ministère du Tourisme parce qu’il satisfait aux conditions fixées par le gouvernement du Québec, a confirmé la ministre Julie Boulet.

«Nous, le financement sera au rendez-vous», a affirmé Julie Boulet. Québec a reçu des garanties d'ICM Partners, qui s’est porté acquéreur du groupe Juste pour rire à la suite des allégations de scandale sexuel qui affligent le fondateur de l’entreprise, Gilbert Rozon.

«On avait dit à l’automne qu’il y avait deux conditions. Il fallait que l’événement se tienne. Qu’il y ait une 36e édition et que Gilbert Rozon ne soit plus dans le portrait», a dit Mme Boulet pour expliquer la décision de son ministère.

Cette dernière a d’ailleurs discuté avec les nouveaux propriétaires mercredi, recevant la confirmation que les emplois seraient conservés à Montréal et que le volet créatif serait maintenu.

«Ils nous ont garanti qu’ils étaient pour respecter tout ça», a relaté Mme Boulet, confirmant que la subvention sur trois ans de 1 M$ du ministère du Tourisme continuerait d’être déboursée. En plus des autres partenaires publics, le groupe reçoit environ 3,5 M$ des fonds publics, soutient la ministre.

Le nouveau festival boudé

Cependant, le Grand Montréal Comédie Fest qui a vu le jour à la suite de la déroute de l’ex-dirigeant de Juste pour rire n’aura pas la chance d’obtenir une subvention du ministère du Tourisme. «Chez nous, il y a des règles. Pour être soutenu, ça doit faire au minimum trois ans qu’il existe», a indiqué Mme Boulet. Les humoristes qui ont fondé ce nouvel événement pourront recevoir un soutien provenant d’autres instances gouvernementales.