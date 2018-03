Le Stade olympique complémentaire à un stade au centre-ville?

MONTRÉAL – Le président et directeur général de la Régie des installations olympiques (RIO), Michel Labrecque, en a surpris plus d’un en imaginant que le Stade olympique pourrait, un jour, devenir complémentaire à un stade au centre-ville advenant le retour d’une équipe du baseball majeur à Montréal. La RIO suggère ainsi un possible partenariat.

«Les protagonistes du retour du baseball à Montréal nous indiquent qu’ils ont besoin d’un nouveau stade au centre-ville, mais ces mêmes instigateurs ont besoin du Stade olympique avant, pendant et après», a-t-il avancé, avec son dynamisme habituel.

Labrecque constate avec justesse que le Stade olympique sert déjà à démontrer la popularité du baseball à Montréal avec des matchs préparatoires comme ceux de lundi et mardi. Mais qu’en est-il de «pendant» et «après» l’octroi d’un club?

«Si Montréal obtient une franchise, ils vont jouer où les premières années? Il n’y aura pas simultanément un stade au centre-ville et une équipe. On peut aussi imaginer, une fois que l’équipe serait au centre-ville, qu’un match éliminatoire pourrait être présenté ici devant 60 000 ou 65 000 personnes.»

Le Stade olympique, partenaire d’un stade en plein air au centre-ville? Pour les premiers matchs de la saison (en attendant que la neige fonde) ou encore pour des rencontres éliminatoires. Voilà un scénario que très peu de gens avaient imaginé jusqu’ici.

Chose certaine, équipe ou pas, le Stade olympique ne sera pas disponible pour le baseball durant l’été 2022 puisque c’est lors de cette année qu’on prévoit changer la toiture.

Au moins 50 000 croyants

Plus concrètement, environ 50 000 amateurs devraient converger vers le Stade olympique, en début de semaine prochaine, pour voir un peu de baseball.

Selon Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l’exploitation pour evenko, il faut parler d’«un succès», dans les circonstances.

«On va se diriger vers 25 000 par jour, a-t-il estimé, jeudi. Il y a un match qui approche déjà ce chiffre, mais l’autre est plus éloigné.»

Dans cette veine, monsieur Aubé se montre ouvert à présenter à nouveau des matchs de baseball sur semaine au cours des prochaines années, si telles sont les possibilités. À propos, le présent contrat entre les Blue Jays de Toronto et evenko est toujours valide pour 2019.

Manque d’engagement pour Guerrero

La grande déception pour evenko cette année : l’absence de l’ancien joueur des Expos Vladimir Guerrero, qu’on aurait bien voulu honorer avant l’un des deux matchs.

«On n’a pas réussi à le faire venir», a confirmé Aubé, expliquant la situation par une mauvaise communication avec son agent et un manque d’engagement de la part de Guerrero.