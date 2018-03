Les coups de cœur de... Tessa Virtue

Le restaurant préféré ? Photo courtoise foxy.restaurant.com

J’irai avec le Restaurant Foxy, situé sur la rue Notre Dame. C’est un magnifique restaurant et c’est tellement bon. J’aime particulièrement leur pain plat et leur plat de chou-fleur noirci. L’ambiance est fantastique, car le personnel est tellement sympathique. Il y a aussi un beau bar, où j’aime bien m’installer pour prendre un verre et faire des demandes spéciales à mon barman favori. C’est très amical comme endroit. C’est idéal pour un souper gastronomique.

L’endroit où relaxer ? Photo courtoisie botabota.ca

J’adore le Bota Bota spa-sur-l’eau. Vous savez, ce genre de spa est excellent pour la récupération du corps, après un entraînement. J’aime vraiment l’emplacement de ce spa, qui donne une magnifique vue du Vieux Montréal. On y sort définitivement détendu.

L’activité préférée ? Photo courtoisie hillbergandberk.com

Je pratique le golf, durant l’été. C’est un sport que j’aime bien. Sinon, je suis aussi une grande passionnée de mode et de beauté. Je collabore avec plusieurs marques et designers et je travaille avec eux pour élaborer des modèles avec ma touche personnelle. Dernièrement, j’ai travaillé avec Bon Look pour des lunettes et aussi l’entreprise de bijoux Hillberg & Berk, avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à laisser aller mon côté artistique. Je suis également la nouvelle égérie de Nivea.

L’endroit où s’entraîner ? Photo Instagram Premier performance

Premier Performance situé sur la rue Saint-Ambroise. J’y passe vraiment beaucoup de temps. J’aime l’espace avec son décor très industriel. Je trouve que ce sont les gens qui font vraiment la différence. On y trouve plusieurs professionnels hyper compétents comme des physiothérapeutes, des ostéopathes et des entraîneurs. Il y a beaucoup d’athlètes qui s’y réunissent comme Jennifer Abel, mais aussi des gens du public, plus jeunes ou plus vieux, qui t’encouragent lorsqu’ils te croisent. Cela te motive et ça donne le goût de faire de son mieux. Sinon, je suis sur la glace.

Une adresse secrète à découvrir ?

Je vis dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Près de chez moi, il y a un tout petit parc, sur le bord du Canal Lachine. C’est mon endroit secret où je me retrouve seule pour lire un livre et m’échapper du chaos. C’est situé tout près du Marché Atwater et c’est absolument charmant.

L’événement culturel le plus couru ?

Lorsque j’ai déménagé ici à Montréal, je me suis intégrée au Cercle des jeunes philanthropes du Musée des beaux-arts de Montréal. C’était une façon pour moi de rencontrer des gens, de faire du réseautage et de découvrir des expositions et des artistes. J’adore l’art et ça se reflète dans mes performances sur la glace. L’art rejoint beaucoup mon sport. Le côté artistique influence mes performances.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Je crois que le côté européen est indéniable. On le ressent avec son sens du style, dans la gastronomie, dans le domaine culturel et chez les gens. Que l’on ne veuille ou pas, Montréal est une métropole à part. Chacun de ses quartiers apporte une énergie différente.

Un mot pour décrire Montréal ?