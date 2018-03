Makhmudov voit enfin la lumière au bout du tunnel

Après plusieurs semaines de négociations, le poids lourd Arslanbek Makhmudov s’est enfin trouvé une compagnie de promotion : InterBox. Le tout a été rendu officiel jeudi au gymnase Sherbatov.

Cette nouvelle survient moins de deux semaines après que le groupe GYM eut annoncé sa mise sous contrat. Ce n’est pas la première fois qu’on assiste à un tel revirement de situation, et sûrement pas la dernière.

Tout a commencé il y a un mois. Voyant que Makhmudov n’avait aucun promoteur, le président d’InterBox Antonin Décarie a déposé une proposition écrite à l’agence qui représente les intérêts du pugiliste, Esmir Inc., dans les premiers jours de février. Le Québécois n’avait mis qu’une condition.

« Je ne voulais pas qu’ils prennent mon offre pour faire du magasinage chez les autres promoteurs, a expliqué Antonin Décarie lors d’une entrevue au Journal de Montréal. Je souhaitais une réponse quelques jours plus tard, mais on n’avait pas de nouvelles.

Camille (Estephan) m’a demandé de retirer notre offre, car il jugeait qu’on se faisait niaiser. Puis, 24 heures plus tard, GYM a annoncé qu’il avait mis Makhmudov sous contrat. »

On connaît la suite. Le Russe a envoyé un message percutant sur le réseau Instagram afin de faire savoir son mécontentement par rapport à cette entente qu’il n’avait pas signée. Quelques heures plus tard, les dirigeants d’Esmir Inc. ont mis fin à leur association avec Makhmudov, et celui-ci est redevenu libre comme l’air.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Décarie est parvenu à convaincre Estephan de revenir à la charge dans ce dossier. Il a déposé une nouvelle offre qui a été acceptée par le géant de 6 pieds 5 pouces et 240 lb.

Une longue attente

À l’origine, c’est Artur Beterbiev qui avait convaincu Makhmudov de venir en Amérique afin d’amorcer sa carrière professionnelle dans les premiers mois de 2017.

Le champion IBF des mi-lourds représentait alors les intérêts de son ami.

Il n’avait pas réussi à conclure une entente avec Yvon Michel. Beterbiev serait revenu à la charge l’été dernier, mais Michel ne voulait pas négocier en raison du litige qu’il y avait entre lui et son protégé.

Cependant, l’attente a valu la peine et le boxeur se retrouve maintenant avec une entente de deux ans, dont six combats lors de la première année du pacte.

Un pur-sang

En Makhmudov, InterBox vient d’acquérir un poids lourd de qualité qui pourrait faire un bout de chemin. Il faut comprendre qu’un promoteur choisit bien ses poulains dans cette catégorie. Un poids lourd demande un investissement considérable à tous les niveaux avant qu’il se rende aux combats d’envergure.

Ce qui signifie qu’un homme d’affaires doit évaluer tous les risques au moment de la sélection d’un futur protégé. Par contre, si le boxeur accède à l’élite, il est possible qu’il récupère sa mise de départ.

Dans le dossier du nouveau venu d’InterBox, c’est l’entraîneur Marc Ramsay qui a recommandé Makhmudov à Décarie.

« Il m’a dit que c’était un vrai de vrai et que je devais venir le voir au gymnase, a souligné Décarie. J’avais confiance en ce que Marc me racontait au sujet d’Arslanbek.

C’est assez facile de constater qu’il a quelque chose de spécial. »

Si tout se déroule comme prévu, Makhmudov fera ses débuts lors du gala du 7 avril au Centre Vidéotron. Pour la première fois depuis fort longtemps, les amateurs pourraient avoir droit à trois combats de poids lourds sur la même carte.