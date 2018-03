Marathon historique dans la KHL

Le Jokerit d’Helsinki et le CSKA Moscou ont établi le record du match le plus long de l’histoire de la KHL, jeudi, alors que 142 minutes et neuf secondes de jeu ont été nécessaires pour départager les deux formations.

L’attaquant Mika Niemi a mis fin à ce marathon épique en début de cinquième période de prolongation, procurant une victoire de 2-1 à l’équipe d’Helsinki. Le Jokerit et le CSKA ont ainsi battu de 15 minutes et 54 secondes la précédente marque du circuit.

L'arrivée du prometteur Eeli Tolvanen dans le giron des Predators de Nashville se fera encore attendre, puisque sa formation vient de réduire l’écart à 3-2 dans la série de deuxième tour.

Le gardien Karri Ramo a fourni un effort herculéen dans une cause gagnante, repoussant pas moins de 83 des 84 tirs en sa direction. Son vis-à-vis Ilya Sorokin a bloqué 46 des 48 rondelles dirigées vers lui.

L’ancien défenseur du Canadien Nikita Nesterov a foulé la glace pendant 53 minutes et 31 secondes pour le CSKA. Son coéquipier Mat Robinson a été le joueur le plus utilisé des deux équipes (54:12).