Après Silva, Camacho s’amène

Après Alejandro Silva mercredi, c’était au tour de Rudy Camacho de se joindre officiellement à l’Impact, jeudi. Le défenseur français de 27 ans a paraphé une entente de quatre saisons.

« C’est un jour important pour moi, je suis content d’être là, a-t-il indiqué. J’espère faire de bonnes choses à Montréal. J’ai un contrat de longue durée, c’est pour faire de bonnes choses ici. »

Camacho portera le numéro 4, devenant le premier joueur depuis Nick De Santis à le porter.

L’arrière central a été obtenu à la suite d’un transfert permanent du club belge Waasland-Beveren et il sera payé au moyen d’un montant d’allocation ciblée, tout comme c’est le cas pour Silva.

En Belgique, il a disputé 27 matchs pour un total de 2700 minutes cette saison. Il a également marqué deux buts.

Un leader

Drôle de coïncidence, Rémi Garde et Camacho viennent tous deux de L’Arbresle, une commune située à une trentaine de kilomètres de Lyon.

« Il ne me connaissait pas, moi je le connais par rapport à son statut. C’est un pur hasard, on est nés au même endroit », a toutefois précisé Camacho.

Quoi qu’il en soit, Rémi Garde tenait beaucoup à ce transfert parce qu’il a vu quelque chose dans son jeune compatriote, qui a notamment été capitaine lors des huit derniers matchs qu’il a disputés.

« J’ai regardé énormément de joueurs sur vidéo depuis que je suis arrivé, et Rudy a retenu mon attention parce qu’il a beaucoup de qualités défensives. Il aime défendre, il est agressif et il m’a semblé être un leader sur le terrain

« Beau football »

Camacho se décrit comme un défenseur qui pratique un style de football propre tout en ne craignant pas le jeu plus musclé.

« Ma philosophie est de jouer un beau football. Je vais défendre et je sais être costaud. Je suis quelqu’un de technique, sûr de moi, qui aime bien le beau jeu et la relance. »

Rémi Garde compte maintenant sur trois bons arrières centraux en Camacho, Victor Cabrera et Rod Fanni, ce qui pourrait l’inciter à retenter l’expérience d’une défense à trois arrières centraux.

« C’est possible, mais ce n’est pas une obligation. Effectivement, si on veut continuer dans cette organisation-là, c’est un plus, mais ce n’est pas ce qui va me faire aller dans ce sens-là forcément ».

Si c’est ce qui se produit, Camacho assure qu’il sera à l’aise dans un tel schéma.

« Ça fait un moment que je joue à quatre derrière, mais je suis là pour m’adapter. Y a pas de souci si on joue à trois ou à quatre derrière. » Avec l’arrivée de Camacho cette semaine et de Fanni, il y a deux semaines, ce sont donc deux nouveaux défenseurs qui se sont greffés au groupe.

Situations différentes

« Il y a une réflexion derrière ça. La situation des deux joueurs n’est pas du tout la même. Rod est un joueur qui a sa carrière derrière lui principalement. Il a accepté ce qui lui était proposé ici, c’est-à-dire de se relancer, et il sera peut-être là encore longtemps et je l’espère, surtout avec ce qu’il a montré à son premier match.

« Rudy est un joueur qui était sollicité par de nombreux clubs européens parce qu’il vient de faire deux bonnes saisons dans un championnat qui est difficile en Belgique. »

Avec tous ces ajouts, Rémi Garde devra de plus en plus faire des choix difficiles, mais il s’en remet à ses joueurs pour comprendre la situation.

► L’Impact doit trouver une place de joueur international pour ajouter Camacho à son effectif, et Adam Braz est à pied d’œuvre pour y parvenir.

Garde a eu une influence

On parle souvent de l’effet Garde quand il est question d’un nouveau recrutement et même si Rudy Camacho affirme que ce n’est pas la seule présence de Rémi Garde qui a suffi à le convaincre, on sent que c’est une raison importante.

« Savoir que c’est ce staff qui travaille à Montréal, ça pèse dans la décision », a-t-il reconnu.

« C’est Rémi Garde qui m’a appelé pour savoir si j’étais intéressé. Il m’a vendu le club et le projet, et ça fait que j’ai pris la bonne décision, ça m’a donné envie de venir. »

Garde s’est bien tenu de prendre tout le mérite pour cette arrivée.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

« J’ai cru comprendre que c’était important pour lui d’avoir quelques figures familières de l’autre côté de l’Atlantique.

« Je crois qu’il est surtout attiré par un projet dans un club et dans un championnat en pleine expansion. Entre nous, ça s’est passé assez vite. »

De bonnes choses

Camacho arrive à Montréal en connaissant peu la MLS, mais en ayant entendu parler de la ville en bien, ce qui est positif.

« Je n’ai entendu que de bonnes choses, il y a un staff qui est reconnu en Europe.

« Je n’ai pas l’occasion de voir des matchs de MLS en Europe. C’était calme sur les 30 premières minutes, et après, il y a eu un peu plus d’action, d’occasions et d’espace pour les deux équipes. »

Il a mentionné qu’il préférait attendre d’être sur le terrain pour juger du niveau de la ligue.

La Juventus

Par ailleurs, la MLS a annoncé jeudi que ses étoiles affronteront la Juventus de Turin à Atlanta, le 1er août prochain.