Fier d’avoir « gagné d’aplomb » par rapport au projet de transport structurant, Régis Labeaume ne s’en fait plus avec les commentaires de ses détracteurs. Ça lui a pris dix ans, mais il a décroché, dit-il.

Les « cornets », comme M. Labeaume appelle certains animateurs de radio de Québec, ne l’atteignent plus. « J’ai débranché complètement », lance le premier élu, rappelant que même s’ils ont passé de six à huit mois à temps plein contre lui, avant et pendant la campagne, il a remporté haut la main l’élection. C’est ce qu’il appelle le prisme déformant. « Allo l’impact », se moque-t-il.

Le constat s’applique aussi au projet de transport structurant qui, malgré de nombreux détracteurs sur les ondes, suscite l’adhésion d’une majorité de personnes. Clairement, le maire savoure aussi cette nouvelle victoire morale.

Voici donc passée sa grande période de stress. Tout s’est joué, selon lui, dans les heures suivant l’annonce. C’était maintenant ou jamais. La suite est connue, le projet a reçu l’aval de tous les partis à l’Assemblée nationale et a même été encensé par des adversaires. Maintenant que l’heure est à la communication, M. Labeaume se sent dans son élément. Il n’a pas l’intention de procéder comme avec le SRB, qu’il n’osait pas vendre, car le partenaire branlait dans le manche, répète-t-il encore.

Depuis vendredi, jour du dévoilement du réseau, M. Labeaume se fait beaucoup arrêter par des citoyens enthousiasmés. « Ça fait vraiment du bien », dit-il. Il souligne que « son monde a travaillé en chien » depuis décembre pour présenter le projet complet avant le budget du Québec, qui sera déposé la semaine prochaine. Ç’a été une véritable course contre la montre.

Trop dur

Lorsqu’il est question de Lévis, le visage de M. Labeaume change instantanément, se crispe encore, un an plus tard. Ce n’est pas un secret : il n’a pas digéré d’être largué par le maire Lehouillier par opportunisme politique.

Lorsqu’on lui fait remarquer que, contre toute attente, ce torpillage venu de la rive sud aura permis de bonifier le projet, a fait en sorte que ce soit un mal pour un bien, c’est à peine si M. Labeaume respire. C’est une bonne chose, dans le contexte, que le gouvernement du Québec s’occupe de régler l’interconnexion avec Lévis.