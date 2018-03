[VIDÉO] Il y a 10 ans, l’incident Jonathan Roy-Bobby Nadeau

Il y a 10 ans jeudi, Jonathan Roy, qui portait alors les couleurs des Remparts de Québec, traversait la patinoire pour rouer de coups le gardien de but des Saguenéens de Chicoutimi Bobby Nadeau.

Une mêlée générale avait éclaté pendant un match de séries éliminatoires entre les deux formations.

Roy a alors décidé de s’en prendre à Nadeau, qui regardait l’action de loin, appuyé sur son filet. Le fils de l’ancien gardien étoile de la LNH, Patrick Roy, avait frappé plusieurs fois son vis-à-vis des Saguenéens. Celui-ci n’a jamais essayé de répliquer.

Une enquête a été ouverte par la police de Saguenay peu de temps après. Quatre mois plus tard, Roy a été accusé de voies de fait. Le gardien de but a plaidé coupable et a reçu une absolution inconditionnelle.

Après cette histoire, Roy a refait carrière dans le monde de la musique.