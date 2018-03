Bayiha: un nom à retenir

Depuis quelques années, l’Académie de l’Impact développe des talents locaux qui viennent ponctuellement gonfler les rangs de la première équipe et parmi les espoirs actuels, il faudra retenir le nom de Clément Bayiha.

Âgé de 19 ans, le milieu de terrain a amassé 7 buts en 15 parties au sein de la formation U19 qui évolue dans la USSDA, une ligue de développement américaine.

Ses belles prestations lui ont notamment valu une invitation au camp d’entraînement de l’Impact cet hiver.

« J’étais super content de faire le camp après tout le travail que j’ai fait en première partie de saison avec les U19.

« Je voulais vraiment faire le camp pour voir la différence de niveau entre les U19 et les pros. »

Comme un pro

Son entraîneur, Philippe Eullaffroy, a beaucoup de bons mots à son sujet et, surtout, il laisse entrevoir un avenir intéressant.

« Il a certaines qualités au-dessus de la moyenne, dont sa capacité de répéter des efforts à haute intensité pendant 95 minutes, ce qui est plutôt rare.

« Il a une explosivité et cette capacité de vitesse de course. Ses piles ne mettent pas beaucoup de temps à se recharger et c’est rare chez les joueurs explosifs. »

Rémi Garde a vu exactement la même chose au cours des semaines où il l’a eu sous son aile.

« Sur le plan athlétique, il a des paramètres qui ressemblent au haut niveau, a noté l’entraîneur-chef de l’Impact. C’est un joueur très endurant, qui a une course très puissante et qui peut répéter des efforts à haute intensité avec de courts instants de récupération. »

Polyvalence

Pour plusieurs joueurs, la polyvalence est un atout, mais dans le cas de Bayiha, Garde estime que c’est un point à corriger.

« Il est un peu trop polyvalent pour le moment. Il a joué comme latéral droit et ailier droit, mais avec son volume de jeu, j’ai voulu l’essayer au milieu parce qu’il gratte aussi beaucoup de ballons.

« C’est un joueur qui a un potentiel, mais il faut structurer son jeu. »

Et le principal intéressé ne demande pas mieux que de suivre les conseils de Garde.

« Je suis d’accord avec Rémi, j’ai un grand volume de jeu et je ne sais pas encore à quelle position je devrais jouer. S’il trouve que j’ai du potentiel en tant que milieu, je l’écouterai parce que c’est le coach qui parle.

« C’est vraiment rassurant de savoir qu’il y a un coach qui a su faire évoluer des jeunes joueurs. Ça montre que je peux lui faire confiance. »

Facile à diriger

On sent que Philippe Eullaffroy aime son jeune protégé et qu’il croit en lui.

« Il est facile à diriger. Il est à l’écoute et il cherche en permanence à appliquer ce qu’on lui dit de faire. »

Aux yeux de l’entraîneur de carrière, Bayiha a plusieurs cordes très intéressantes à son arc.

« Il a une bonne capacité à bien se positionner, à toujours donner une option de passe facile pour son partenaire. Il est vraiment disponible dans les deux sens du jeu.

« Quand l’équipe est en possession [du ballon], il donne de bonnes options de passe et quand elle n’est pas en possession, il a un très bon repositionnement. Il a une capacité à presser très, très rapidement. »