Le Canadien arrache une victoire aux Sabres

Dans un match sans enjeu entre deux des pires formations de la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal a arraché une victoire de 3-0 aux Sabres de Buffalo, vendredi soir, au KeyBank Center.

Encore une fois, Antti Niemi a fait de petits miracles devant la cage du Tricolore. Il a notamment résisté aux Sabres en troisième période lorsqu’ils ont bénéficié d’un double avantage numérique. Le gardien de 34 ans a bloqué 34 rondelles pour réussir son premier blanchissage de la saison et son 36e en carrière.

AFP

Les visiteurs ont été beaucoup moins présents autour du filet de Linus Ullmark, qui a cédé une fois sur 24 lancers.

AFP

Artturi Lehkonen a été l’auteur du but gagnant. L’attaquant de 22 ans a inscrit son 10e but de la saison en début de deuxième période, en récupérant un disque libre devant le filet des Sabres. Alex Galchenyuk et Jacob de la Rose ont obtenu des mentions d’aide.

AFP

Paul Byron et Brendan Gallagher ont chacun marqué un but dans un filet désert, en fin de rencontre.

AFP

Il s’agit d’une première victoire en cinq matchs pour la troupe de Claude Julien qui, comme les Sabres, est officiellement éliminée de la course aux séries éliminatoires.

AFP

L’équipe de Phil Housley a gagné seulement un de ses six derniers matchs.

Nicolas Deslauriers et Byron Froese ont effectué un retour dans la formation du côté du Canadien. Pour sa part, Michael McCarron a été laissé de côté.

AFP

Du côté des Sabres, l’ancien défenseur du Tricolore Josh Gorges a disputé son 31e match seulement de la saison. Benoit Pouliot était aussi de la formation. Quant à Nathan Beaulieu, qui est ennuyé par une blessure au haut du corps, il n’était pas en uniforme.

Le Canadien sera de retour en action dès samedi, à Montréal, contre les Capitals de Washington.

Du côté des Sabres, derniers au classement général, ils affronteront les Rangers, samedi, à New York.