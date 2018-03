Cleveland qualifié pour les séries

Cleveland et sa superstar LeBron James ont décroché jeudi sans jouer leur billet pour les séries NBA pour la quatrième saison consécutive.

Cleveland, 3e de la conférence Est (42 v-29 d), a rejoint Toronto et Boston à l’Est, et Houston et Golden State à l’Ouest, déjà qualifiés pour la phase finale qui débute le 22 avril.