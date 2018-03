Des déceptions frappantes

Nombreux sont les poolers qui, année après année, font de mauvais choix. La saison 2017-2018 n’aura pas fait exception.

Mais attention avant de les blâmer et de leur jeter la pierre ! Si certains participants du Pool national de hockey (PNH) traînent de la patte, c’est parce que certains joueurs sur lesquels ils ont misé n’ont pas livré la marchandise. Et les exemples sont frappants à quelques semaines de la conclusion de la saison régulière.

Le premier est l’attaquant Jamie Benn, des Stars de Dallas. Certes, ses chiffres ne sont pas catastrophiques au moment d’écrire ces lignes puisque l’imposant patineur a presque maintenu une moyenne d’un point par match (68 pts en 74 matchs), mais c’est la deuxième année de suite qu’il connaît une baisse de régime.

Benn avait récolté 87 et 89 points en 2014-2014 (trophée Art-Ross) et 2015-2016 avant que sa production ne chute à 69 points l’année suivante, de quoi faire rager les poolers les plus aguerris. Une fois de plus, cette saison, le natif de Victoria aura fait grincer des dents quelques membres de notre classement, lui qui figure parmi la première catégorie d’attaquants, aux côtés des Connor McDavid, Sidney Crosby, Patrick Kane et Auston Matthews.

À Washington, la production du Suédois Nicklas Backström a miné les chances de plusieurs, lui qui n’a obtenu que 57 points en 73 rencontres après avoir frôlé les 90 points l’an dernier.

Trop de blessures

Parlant du jeune prodige des Maple Leafs de Toronto, ses nombreuses absences en raison de blessures ont forcé les participants à jouer au yoyo toute la saison. Jouera ? Jouera pas ? Ces deux questions ont sans doute été les plus populaires des journalistes affectés à la couverture des Leafs depuis le début de la campagne !

On ne peut toutefois pas parler de déception dans le cas de l’Américain de 19 ans puisqu’il a quand même obtenu 29 buts et 51 points en 54 parties, mais son temps passé à l’infirmerie a donné des maux de tête à ceux et celles qui fondaient de grands espoirs sur lui pour sa deuxième saison dans le circuit Bettman. Heureusement, McDavid a offert des points sur un plateau d’argent. Encore fallait-il prendre les bonnes décisions aux bons moments !

10 premiers au classement général

Patrick Leduc | 1276 pts Martin Thibault | 1272 pts Michel Fortin | 1270 pts Cédric Dubeau | 1267 pts Pierre Lefort | 1267 pts Dominic Séguin | 1267 pts Jonathan Roy | 1266 pts Jean Paul | 1265 pts Kavan Lamarre | 1265 pts Mel Lab | 1263 pts

10 premiers au classement experts

Stéphane Cadorette | 1188 pts André Cyr | 1184 pts Denis Casavant | 1174 pts Pierre Durocher | 1166 pts Marc-André Perreault | 1144 pts Louis Jean | 1142 pts Jean-François Chaumont | 1139 pts Dave Morissette | 1138 pts Sébastien Goulet | 1137 pts Mathieu Dandenault | 1137 pts

5 premiers au classement de la dernière semaine

Martin Larochelle | 87 pts André Grant | 86 pts André Ménard | 86 pts Mathieu Mayer | 84 pts Dave Grenier-Bérard | 84 pts

5 premiers experts de la dernière semaine