Hydro-Québec veut faire des travaux sur une digue à l’ouest de l’île de Montréal pour contrer un problème d’érosion qui pourrait provoquer une violente inondation à Salaberry-de-Valleyfield.

Lors de leur dernière évaluation de sécurité, les ingénieurs de la société d’État ont constaté que le remblai de la digue de la centrale des Cèdres fuit et que ses fondations montrent des signes d’érosion, ont-ils expliqué au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) mercredi.

Construite dans le fleuve Saint-Laurent en 1913, cette digue oriente l’eau vers la centrale hydroélectrique des Cèdres. Si elle cédait, une vague submergerait le territoire de Saint-Timothée, à Salaberry-de-Valleyfield.

Gestion opaque

Photo courtoisie UdeM

« La route 132 serait perdue et plus d’une centaine de résidences seraient inondées », a expliqué l’ingénieur Éric Péloquin au président de la commission d’enquête du BAPE, Joseph Zayed, qui l’interrogeait sur le pire scénario possible.

M. Zayed pressait l’ingénieur de la société d’État de questions, car Hydro-Québec a refusé de rendre publics des documents qui exposent précisément les correctifs qu’elle souhaite apporter à la digue et l’évaluation des conséquences d’une rupture.

« Ce que vous nous dites, c’est que les résidents qui peuvent être impactés n’ont pas droit à l’information, a résumé M.Zayed. Pourquoi considérez-vous que ce n’est pas légitime d’informer la population ? »

Attaques terroristes ?

Les avocats d’Hydro-Québec ont répliqué que dévoiler les informations que réclame le BAPE poserait un risque pour la sécurité publique. Ils ont évoqué la possibilité d’attaques terroristes ou d’actes de malveillance qui cibleraient les failles de la digue.

Pour s’expliquer, la société d’État a requis une audience à huis clos, une mesure exceptionnelle pour le BAPE qui n’a que très rarement toléré que le public soit exclu de ses travaux, indique la porte-parole de l’organisme, Karine Lavoie.

Pierre Chevrier, de la direction générale de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, n’est toutefois pas inquiet.

« Notre plan de mesures d’urgence prévoit le scénario catastrophe. Et on sait où sont les zones à risque », dit-il.

Il explique que des sirènes et un service d’appels automatisés sont prêts pour guider les citoyens en cas d’urgence.

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé, assure que le pire scénario prévu dans les plans d’urgence est peu probable.

Il explique qu’Hydro-Québec calcule qu’elle aurait 30 minutes pour réagir entre une rupture de la digue et le remplissage complet des bassins de sécurité. Ça lui donnerait le temps d’ajuster les vannes du barrage des Cèdres, afin d’éviter une inondation.

« Hydro-Québec a de la difficulté à admettre que ses digues peuvent céder, mais ça peut arriver », souligne Daniel Green, chef adjoint du Parti vert du Canada, qui suit les travaux du BAPE. Il rappelle que c’est ce qui s’est passé lors du déluge du Saguenay en 1996.

► Les épisodes de fortes pluies et d’inondation sont aujourd’hui quatre fois plus nombreux qu’en 1980, selon une analyse publiée cette semaine par le Conseil consultatif des sciences européen.

Impacts prévus des travaux de la digue