Écoquartier du Technopôle Angus: les travaux de construction lancés ce printemps

MONTRÉAL – Les travaux de l’écoquartier du Technopôle Angus, à Montréal, seront lancés ce printemps avec la réalisation des infrastructures, dont le coût est évalué à 40 millions $.

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi qu’il octroie une aide financière de 20,5 millions $ pour l’aménagement de ces infrastructures dans le cadre du projet développé par la Société de développement Angus (SDA). Celle-ci assumera la différence de la facture, soit 19,5 millions $.

Les infrastructures dont il est question seront résolument vertes et comprendront notamment «une boucle de transfert d’énergie entre les bâtiments et un système de gestion écoresponsable de l’eau de ruissellement», a précisé Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la SDA, par communiqué.

Cette boucle «récupérera et échangera l’énergie émise entre les utilisateurs qui seront en demande de chauffage et les utilisateurs qui seront en demande de refroidissement. Ce système permettra de réduire de 40 % la consommation énergétique des bâtiments et d’émettre 26 % de moins de gaz à effet de serre en comparaison avec un projet qui serait réalisé sans échange de chaleur», selon la SDA.

L’écoquartier du Technopôle Angus, qui nécessitera des investissements de 250 millions $, sera installé sur un terrain de 37 000 mètres carrés voisin du parc Jean-Duceppe, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Il s’agira d’un quartier mixte comprenant entre autres 360 unités résidentielles, dont 80 % en logements sociaux et abordables, ainsi que 45 000 mètres carrés de bureaux – où jusqu’à 1500 travailleurs œuvreront – et une vingtaine de commerces locaux. Aucune place de stationnement ne sera disponible en surface, mais 550 places seront aménagées en souterrain.

Une école primaire et deux nouveaux CPE doivent aussi y être érigés à même le projet, qui vise la certification LEED-ND V4 PLATINE, la plus exigeante en ce moment.

«Dès septembre prochain, nous démarrerons la construction des premières unités résidentielles abordables ainsi qu’un bâtiment à vocation bureau et commerce. C’est toute une vision qui se déploie aujourd’hui et qui aura un effet catalyseur pour l’est de Montréal», a ajouté M. Yaccarini.