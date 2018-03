Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

La mort de Staline

Photo courtoisie

Le film franco-britannique qui a été interdit en Russie est maintenant en salle au Québec. Nous sommes en 1953 après le décès du dictateur Joseph Staline, après 30 ans à la tête de l’URSS. Ses ministres et généraux sont loin de pleurer sa mort, ils sont plutôt engagés dans un combat à savoir qui prendra le contrôle. Chacun a son plan, certains veulent un changement positif pour le pays, d’autres ont des idées sinistres...

Sorti le 23 mars

Je sors

Événement

Entretien avec Eric Jean et projection de Testament

Photo courtoisie

La compagnie de théâtre Les Deux Mondes offre la chance au public d’échanger avec Eric Jean qui sera joindra à l’organisation pour les deux prochaines saisons. Sébastien Harrisson, le directeur artistique, animera la discussion. Le tout sera précédé par le visionnement du court métrage Testament, réalisé par M. Jean. Veuillez noter que l’événement est gratuit, mais il faut réserver en ligne.

Ce soir à 18h30 au LAB2M, 7285 rue Chabot

Humour

Mike Beaudoin

Photo courtoisie

L’humoriste Mike Beaudoin présente pour une deuxième fois au Bordel Comédie Club son spectacle Dans ta face. Le jeune homme abordera des sujets comme sa relation avec sa fille, mais avec son sans du punch inné et ses mimiques hilarantes. Il s’agit d’une excellente occasion de découvrir l’humoriste, si ce n’est pas déjà fait!

Ce soir à 20h au Bordel Comédie Club, 312 rue Ontario Est

Humour

André Sauvé et l’OSM

Photo courtoisie

Ce spectacle qui a fait l’unanimité est de retour à Montréal. L’humoriste qui plonge pied premier dans les travers et les dédales du fonctionnement réussi a faire réfléchir tout en nous faisant rire. Ce spectacle marie de manière fort intéressante deux univers bien distincts: le grand art et l’humour.

Ce soir à 20h à la Maison symphonique de Montréal, 1600 rue Saint-Urbain

Musique

Laurel Halo

Photo courtoisie

La jeune artiste établie à Berlin saura vous faire vivre une soirée musicale plutôt hors du commun. La musicienne mélange techno, jazz et funk avec de la poésie et du spoken word. Laurel Halo a sorti son troisième album, Dust, en 2017 dans lequel on retrouve des sonorités groove house et des percussions africaines.

Ce soir à 21h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Musique

Francouvertes : Soir 6 des préliminaires

Photo courtoisie

C’est l’ancien participant David Marin qui partira cette sixième soirée du concours musical. Ensuite, Laura Babin, une artiste aux sonorités pop-rock grunge, Billy Love Band, un groupe mené par William Lamoureux, un violoniste imaginatif, et Anthony Roussel, qui décortique le thème de l’amour avec ses compositions, monteront sur scène.

Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Je reste

Télé

Journée mondiale du théâtre

Photo courtoisie

La journée mondiale du théâtre sera soulignée ce soir sur les ondes d’ICI ARTV. Le documentaire Nous autres, les autres qui montre le cheminement vers le création en suivant cinq artistes du monde du théâtre, sera présenté. Puis une captation de la pièce, Dehors de Gilles Poulin-Denis suivra.

Ce soir dès 21h sur les ondes d’ICI ARTV

Jeu de société

Smile

Photo courtoisie

Chaque joueur est propriétaire de bestioles, malheureusement, lors d’une nuit douce, ces dernières sont sorties de l’enclos. Armé de lucioles, il vous faudra attirer ces bêtes mignonnes, afin qu’elle rentre au bercail. Vous devrez faire appel à quelques stratégies, mais aussi à votre instinct. Ce jeu de cartes familial pour les 8 ans et plus a de quoi faire sourire avec ses jolies illustrations.

Sorti le 21 mars

Livre

Maman a un plan sur la route

Photo courtoisie

Ce nouveau livre des auteurs de Maman a un plan pour que les enfants ne s’ennuient jamais, Odile Archambault et Marianne Prairie, est un guide pratique pour les parents désireux de partir en voyage avec leurs enfants, peu importe leurs âges. Le livre est rempli de trucs et conseils afin que la famille puisse garder de ses vacances des souvenirs mémorables!

Sorti le 20 mars