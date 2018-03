L’ancien DG de Laval est déjà libéré

L’ancien directeur général de la Ville de Laval n’aura finalement passé que quatre mois en prison pour sa participation à un vaste système de corruption et de collusion des contrats publics, malgré qu’il ait écopé d’une peine de deux ans moins un jour.

« Le risque que vous représentez, par un retour à domicile, n’est pas inacceptable pour la société », affirme la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) dans une récente décision.

Claude Asselin, 74 ans, est ainsi de retour chez lui après avoir été condamné à la prison en octobre dernier pour des complots et des fraudes s’étalant de 1996 à 2006.

Selon la preuve, Asselin avait participé à un système qui permettait à des firmes de génie-conseil et à des entreprises de construction de bénéficier de contrats publics en échange d’une ristourne de 2 %.

Peur de perdre son emploi

Elle pouvait être payée comptant, mais également sous forme de « dons » lors d’événements caritatifs.

« L’attribution de la majorité des contrats publics en construction était décidée avant la réception et l’ouverture des soumissions, rappelle la CQLC. Les “gagnants” étaient préalablement désignés par le directeur de l’ingénierie, en collaboration avec vous, le directeur général. »

Lors de l’audience de la CQLC, Asselin a avoué avoir « fermé les yeux » face à ce système par crainte de perdre son emploi. Il ne faisait que suivre les directives de l’ex-maire Gilles Vaillancourt, a-t-il déclaré.

« Vous affirmez être conscient d’avoir fait du tort aux résidents de la ville de Laval, aux employés et à votre famille », a noté la CQLC, ajoutant qu’Asselin regrettait d’avoir perdu ses économies et une partie de son fonds de pension.

Détention difficile

Asselin, un adepte de bateaux, affirme que son incarcération a été difficile. Mais, malgré tout, il assure avoir fait de son mieux pour « occuper son temps ». Il s’est ainsi inscrit à divers programmes en plus d’aider des codétenus qui ne savent ni lire ni écrire.

« Vous avez eu un comportement exemplaire », note la Commission.

Et même s’il a « trahi la confiance du public », sa reconnaissance des crimes et l’effet dissuasif de quatre mois d’incarcération ont fait en sorte qu’il ne méritait pas de purger toute sa peine en détention, a conclu la CQLC. Il devra toutefois respecter plusieurs conditions, dont faire du bénévolat.

► L’ex-maire Gilles Vaillancourt, qui avait écopé de six ans de pénitencier en décembre 2016 dans le même dossier, avait obtenu une libération conditionnelle un an plus tard.