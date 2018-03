Le dégenrage

Le titre de cette chronique est à lire à haute voix. Ou bien on se met à pleurer ou bien on s’insurge contre le fait que le Canada de Trudeau, mû par la rectitude politique à travers Service Canada, fasse un pas supplémentaire dans le vide sidéral du progrès.

Le ministre responsable, Jean-Yves Duclos, a appris en même temps que nous que « monsieur » et « madame » devenaient des mots tabous lorsque les fonctionnaires s’adressaient aux citoyens. Sous le tollé de l’opinion publique, il a reculé affirmant que « ceux qui ont le goût (!) d’exprimer une identité différente avec honnêteté (?) doivent être traités respectueusement ». Au téléphone, le fonctionnaire demandera comment la personne veut être saluée. Ouf ! Les mots « monsieur » et « madame » passent donc le test canadien.

Par contre, c’est un enterrement des mots « père » et « mère » en faveur de « parent 1 » et « parent 2 » sur les formulaires comme dans les échanges verbaux entre les employés des services concernés et les citoyens.