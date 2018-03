Le Titan l’emporte face aux Saguenéens

Le Titan d’Acadie-Bathurst s’est assuré de prendre les devants 1-0 dans leur série face aux Saguenéens de Chicoutimi en les défaisant par la marque de 3-1, vendredi soir au Centre régional K.C. Irving.

«On sait exactement ce qu’on a fait de bien et ce qu’on a fait de moins bien. Maintenant, on sait ce qu’on peut faire de mieux. C’est là-dessus qu’on va mettre l’emphase», a laissé entendre l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, à la suite du revers de ses hommes.

Un premier vingt animé

Les Sags ont toutefois été les premiers à s’inscrire au pointage quand Kelly Klima s’est emparé d’un retour de lancer avant de déjouer le gardien Evan Fitzpatrick, qui aura ensuite été intraitable lors des 55 minutes suivantes.

La réplique du Titan est venue assez rapidement lorsque Noah Dobson et Ethan Crossman ont uni leurs efforts pour aider leur équipe à prendre les devants 2-1.

Les hommes de Yanick Jean ont ensuite frappé à la porte quelques instants plus tard quand Vincent Tremblay-Lapalme a poussé la rondelle derrière le gardien du Titan pour créer l’égalité 2-2, mais les officiels ont jugé qu’il y avait obstruction sur Fitzpatrick.

«C’est certain que ça l’a été un point tournant, ça l’aurait pu faire 2-2, mais c’est la décision des officiels et on tourne la page», a expliqué Yanick Jean.

Par la suite, les locaux en ont profité pour inscrire un troisième but avant la fin du premier vingt quand le capitaine Jeffrey Truchon-Viel a profité d’une bourde de Stephen Templeton avant de faire 3-1.

«On a fait des revirements qui nous ont coûté cher. En deuxième et troisième périodes, j’ai trouvé qu’on a été vraiment meilleur de ce côté-là et ça l’a paru sur le résultat», a ajouté le pilote des Sags.

Finalement, les Saguenéens tenteront de créer l’égalité 1-1 dans la série pas plus tard que ce soir dès 18 h (HE) au Centre régional K.C. Irving.