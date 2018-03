Maman dans deux ans ?

Mariée au hockeyeur Brandon Prust depuis l’an dernier, Maripier Morin souhaite désormais fonder une famille. Mais avec son emploi du temps chargé, la cigogne devra prendre son mal en patience. Et son mari aussi.

« Il voudrait maintenant ! Mais moi je ne peux pas en ce moment, ce n’est pas le bon timing. Brandon est un gars qui a eu énormément de succès très jeune dans sa carrière. Là, il est en train de passer à une autre étape de sa vie. J’ai le goût qu’il se repose et qu’il se retrouve. Après ça, dans deux ans, on pourra lancer la machine et faire des enfants », nous a-t-elle confié à la séance de photos officielles du prochain Gala Artis, lundi dernier.

L’animatrice de la cérémonie a trouvé un bon moyen de calmer les ardeurs de son époux : elle l’encourage à jeter son dévolu sur Lola, le bouledogue français du couple.

« Il peut lui acheter un biberon et des couches s’il veut s’entraîner », plaisante Maripier Morin.