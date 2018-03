Pour découvrir le Québec autrement

Que vous soyez amateurs de camping, de caravaning ou que vous désiriez rencontrer des gens qui vous présenteront des destinations ou des nouveautés intéressantes pour vous permettre de découvrir le Québec autrement, profitez-en pour faire une visite du 26e Salon du véhicule récréatif de Québec qui a ouvert ses portes hier au Centre de Foires d’ExpoCité.

Vous pouvez y retrouver un éventail de véhicules et de services qui vous permettront de découvrir le visage actuel du monde du véhicule récréatif avec plus de 100 modèles différents présentés par 15 concessionnaires.

Au travers des découvertes que vous pourrez faire au Salon, prenez le temps de vous arrêter au kiosque de RV Gouttière où vous pourrez découvrir une récente invention québécoise. Il s’agit d’une extension de gouttière qui peut s’appliquer sur n’importe quel véhicule et qui protège contre la saleté, les infiltrations d’eau et les traces noires. « Nous avons voulu solutionner facilement un problème qui fait souvent rager les propriétaires de véhicules récréatifs qui n’apprécient surtout pas les fameuses traces noires que l’on voit apparaître sur les murs des unités après la pluie, explique Alexandre Michaud Thibault. Avec Robin Schmidt-Landry et Yannick Desmarais, il a créé sa compagnie, bien connue dans le monde de la pourvoirie. « Alexandre avait déjà de l’expérience dans le monde du VR. Il savait que ce problème d’eau était important. C’est pour cela qu’il a décidé de créer cette extension », affirme Desmarais. On vous fera une démonstration de l’efficacité du produit au kiosque, et vous pourrez même voir des extensions installées sur certaines unités.

Tendances VR

Les unités représentées au Salon illustrent très bien ce qu’est devenu ce monde au fil du temps. Il y a moins de grosses autocaravanes et plus de véhicules compacts comme les Classe B plus à l’image de ceux de New West. Il y a aussi pour la famille des tentes-caravanes, des mini-caravanes et des caravanes de parc qui sont en réalité des chalets. Les amateurs veulent de plus en plus de véhicules légers, faciles à tracter, qui peuvent se garer plus rapidement tout en demeurant autonomes s’ils désirent se retrouver en pleine nature.

Une visite au salon vous permettra de planifier vos vacances ou un road trip en bénéficiant des conseils de différents exposants qui représentent les étapes que vous pourriez avoir à franchir dans votre organisation. Vous pourrez aussi découvrir les plus récentes tendances dans le monde du VR avec, entre autres, les microcaravanes, les nouvelles technologies disponibles et des conférences offertes par des professionnels du domaine. Par exemple, ces conférences porteront sur comment bien choisir son VR en fonction du budget disponible et du type de voyage que l’on veut faire, ou encore comment faire un essai avant d’acheter ou comment vous définir pour savoir à quel type de campeur vous pouvez vous identifier.

2000 emplois

Au Québec, le monde du VR crée 2000 emplois directs. Sur le total des ventes au Canada, 18 % des VR sont vendus au Québec. Si on y va par type de véhicule, le Québec représente 22 % des ventes d’autocaravanes et 18 % des caravanes vendues au Canada. En 2017, les ventes ont connu une hausse d’environ 13 % au Québec. Ces ventes se divisent principalement en autocaravanes avec 31 % et 11 % pour les caravanes qui doivent être remorquées.