[QUIZ] 10 questions sur l'actualité de la semaine

L’humoriste canadien Howie Mandel est devenu copropriétaire d’une importante entreprise culturelle québécoise. De quelle entreprise s’agit-il?

photo agence qmi

En partenariat avec l’agence d’artistes ICM Partners, Mandel, qu’on a pu voir dans les émissions Deal or no deal et America’s Got Talent, s’est porté acquéreur de l’entreprise fondée par Gilbert Rozon en 1983.