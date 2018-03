Simulation de combat de l’armée: 400 militaires sur le terrain

SAINT-SYLVESTRE | Une importante simulation de combat de l'Armée canadienne a lieu vendredi matin sur la Rive-Sud de Québec.

Près de 400 militaires du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment de Valcartier ont pris part à l'exercice qui s'est déroulé sur les terrains du Domaine du Radar à Saint-Sylvestre, dans Lotbinière.

Tout a été pensé pour recréer autant que possible une situation réelle de combat: fusils et mitraillettes chargés avec des balles à blanc, assaut sur un bâtiment, transports de blessés et captures de prisonniers faisaient partie de la simulation qui est une façon de mettre en pratique certaines tactiques de combats.

Après avoir passé une partie de la semaine dans ce secteur, après l'exercice, les militaires ont pris le chemin du retour vers la base de Valcartier.