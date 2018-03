Stevenson-Jack: enfin réglé!

Il était trois heures hier après-midi quand Jacques Aubé, le grand patron d’evenko, a vérifié. Le contrat et le chèque de dépôt pour la location du Centre Bell le 19 mai étaient parvenus à ses bureaux.

Comme Showtime a déjà confirmé que le combat serait présenté sur sa chaîne, le dernier point qui empêchait la présentation du combat de championnat du monde entre Adonis Stevenson et Badou Jack était enfin réglé.

C’est Jérémy Filosa qui a sans doute été le premier à lancer l’information sur les réseaux sociaux. Yvon Michel n’a pas confirmé directement la nouvelle, mais on peut présumer qu’il veut garder le plus d’impact possible pour une conférence de presse au cours des derniers jours.

Reste maintenant à « vendre » ce combat et ce ne sera pas chose facile. Les gens voulaient un affrontement entre Eleider Alvarez et Stevenson. Vous avez suivi la saga et Alvarez devra se contenter d’un combat en demi-finale. Probablement qu’il n’aura même pas la chance d’être à la télé américaine. À moins qu’Yvon Michel ne lui déniche un combat de championnat à lui aussi.

C’est donc Alvarez qui risque d’être la grosse carte de ce gala. Cependant, il ne faut pas oublier que Badou Jack est le protégé de Floyd Mayweather et « Money Man » a promis de venir passer de longs moments à Montréal pour assurer la promotion de son poulain.

Le 19 mai, ça fera près d’un an qu’Adonis Stevenson ne se sera pas battu. Même chose pour Eleider Alvarez.

Les fans auront été fort patients.

Pas cher de bière

Y a pas juste les Cages qui vont économiser sur la bière et les ailes de poulet pendant les séries éliminatoires. Un bar-motel de Willow Bunch, en Saskatchewan, a trouvé un moyen sympathique de se moquer du pauvre Canadien. On offre la bière gratuite aux clients pendant les matchs du CH en séries...

J’ignorais que les westerners avaient un sens de l’humour aussi aiguisé.