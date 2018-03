Trois-Rivières aura son point de vente de cannabis

TROIS-RIVIÈRES – La Société québécoise du cannabis (SQC) a en vue une dizaine d'emplacements pour l'établissement d'un point de vente à Trois-Rivières.

L'un de ceux-là, regardé plus attentivement, se trouve sur un mail commercial extérieur situé au carrefour des boulevards des Forges et des Récollets.

Le local disponible possède une dimension de 2000 pieds carrés, ce qui correspond exactement aux critères de la SQC. L'organisme s'en tient à dire pour l'instant qu'il est «en mode exploratoire». Ses représentants ont également visité l'ancien local, maintenant subdivisé, de la Société des alcools du Québec (SAQ) du boulevard des Récollets.

Le point de vente devra être à bonne distance de toute école, mais aussi d’une garderie ou d'un parc d'attractions.

Des délégués de la SQC ont rencontré dans les derniers jours des fonctionnaires du service de l'urbanisme de la Ville de Trois-Rivières. L'hôtel de ville aura un gros mot à dire dans le choix de l'emplacement.

«La SQC a ciblé certains endroits. Nous, on n'a pas encore donné notre aval. Nous discutons avec eux. On est en train d'analyser la situation et on va leur faire éventuellement des recommandations», a indiqué Yvan Toutant, le porte-parole de la Ville.

Et Shawinigan?

La SQC ouvrira une vingtaine de succursales à travers la province dans le cadre d’une première vague d'implantations. Il ne semble pas qu'il y en ait une, au départ en tout cas, du côté de Shawinigan. La Ville indique n'avoir, à ce jour, eu aucune nouvelle de la SQC.