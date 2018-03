Un message à Beaulieu

BUFFALO | Nathan Beaulieu n’a pas révolutionné les Sabres à sa première saison. S’il se disait rempli d’espoirs et d’attentes pour ce nouveau départ, l’ancien défenseur du Canadien a finalement connu une saison des plus décevantes.

Beaulieu a reçu une gifle en plein visage pour la visite du CH au KeyBank Center. Phil Housley lui a indiqué le chemin de la passerelle de presse pour une deuxième fois depuis le début du mois de mars. L’Ontarien avait également sauté son tour face aux Sénateurs le 8 mars à Ottawa.

« Beaulieu a connu un départ difficile et sa confiance en a souffert, a indiqué Housley. Il avait une opportunité intéressante pour lui en arrivant au sein d’une nouvelle équipe, mais les choses n’ont pas fonctionné. Depuis les 20 dernières rencontres, il est un peu plus solide dans son territoire et il apporte un peu plus d’offensive. Mais encore là, il fait des erreurs à des points critiques dans une rencontre. Je voulais offrir une chance à d’autres joueurs. »

Toujours offensif...

Il y a une statistique qui frappe rapidement l’œil dans le cas de Beaulieu et ce n’est rien de réjouissant. Le numéro 82 a le pire différentiel parmi les défenseurs des Sabres avec un ronflant -20.

« Je cherche encore mon jeu, a dit Beaulieu. J’ai eu un départ difficile avec deux blessures. Dernièrement, je trouve que je joue mieux, surtout offensivement. J’ai eu des hauts et des bas cette saison, à l’image de l’équipe. La seule chose que je peux faire, c’est de terminer sur une bonne note. »

Pour terminer sur une bonne note, Beaulieu devra toutefois être en uniforme.

En 58 rencontres cette saison, le défenseur de 25 ans a récolté seulement 9 points (1 but, 8 passes). L’an dernier à Montréal, il avait obtenu 28 points (4 buts, 24 passes) en 74 matchs.

Malgré une production à la baisse, il se décrit encore un défenseur à caractère offensif.

« J’ai été repêché par le Canadien pour cette raison et les Sabres ont fait mon acquisition pour cette raison, a-t-il répliqué. J’ai presque 300 matchs (279) dans la LNH. Je sais que je peux être offensif. Mais nous n’avons pas marqué beaucoup de buts cette année, nous sommes au dernier rang de la LNH. Les statistiques personnelles en souffrent. Je souhaite agir comme un bon coéquipier et je ne me plains pas. »

Housley n’a pas vraiment la même vision.

« Je crois qu’il peut devenir un défenseur complet, a mentionné l’entraîneur en chef. Je sais qu’il a déjà joué en supériorité numérique dans le passé. Mais je veux qu’il se concentre sur les détails du jeu et sur sa préparation pour les entraînements et les matchs. Il doit faire de meilleures lectures pour son jeu défensif. »

À quelques heures du match contre le Tricolore, Housley a évité le piège d’une petite controverse en refusant de parler d’une punition pour son défenseur en ne l’utilisant pas contre son ancienne formation.

« Il a subi une petite blessure dernièrement, mais il aurait pu jouer, a-t-il expliqué. Je sais que nous jouons contre Montréal, son ancienne équipe. Nous voulions construire des choses et c’était le plan de le retirer de la formation, peu importe les rivaux. »