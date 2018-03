Inconduites sexuelles: une ancienne militaire poursuit le gouvernement

Une ex-militaire veut intenter une action collective contre le gouvernement fédéral, au nom de toutes les femmes québécoises au sein de l’armée qui auraient été victimes d’inconduite sexuelle.

« Les Forces armées canadiennes sont empoisonnées par une culture de discrimination et de sexualisation, qui cautionne et encourage les agressions et le harcèlement sexuels », affirme sans détour Claire Plamondon dans un document de cour obtenu par Le Journal.

Mme Plamondon est une ex-militaire qui affirme avoir été victime d’inconduites sexuelles et de harcèlement à l’époque où elle était membre de l’armée.

Elle veut poursuivre l’État au nom de « toutes les femmes ayant résidé au Québec qui ont servi ou qui servent au sein des Forces armées canadiennes [FAC] » et qui auraient subi de tels abus.

Elle demande ainsi à la Cour supérieure du Québec de déterminer si l’armée a échoué dans sa responsabilité d’offrir aux femmes un environnement de travail exempt de harcèlement et d’agressions sexuelles.

Dédommagement

En cas de victoire, l’avocat Erik Lowe demande un dédommagement pour les victimes, sans pour autant chiffrer les montants réclamés à ce stade-ci des procédures.

De leur côté, les Forces armées canadiennes ont assuré au Journal qu’elles prenaient au sérieux leur obligation d’offrir un milieu de travail sécuritaire à tous leurs membres.

« Les hauts dirigeants militaires ont pris des mesures concrètes pour combattre les problèmes d’agression sexuelle, de harcèlement et de discrimination », a indiqué le Major Doug Keirstead, citant entre autres l’opération Honour, visant à éradiquer la discrimination en milieu de travail.

À moins d’un règlement à l’amiable, la demande d’action collective sera présentée à un juge d’ici les prochaines semaines.

► En janvier 2018, il y avait 14 434 femmes militaires actives au sein de l’armée au Canada.